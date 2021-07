Standard Lithium – jetzt Gewinne kassieren!

Standard Lithium geht durch die Decke und unsere Leser sind dabei. Standard hatten wir auch hier empfohlen, während unsere Abonnenten den Trade natürlich im Postfach hatten. Der Gewinn liegt bei rund 50 Prozent in zwei Monaten. Lithium bleibt eines DER Boom-Themen für die kommenden Jahre. Die Mobilitätswende macht Lithium zu einem unabdingbaren Rohstoff, dessen Vorräte begrenzt sind. Ähnlich wie bei E-Auto-Aktien – unser Favorit an dieser Stelle ist derzeit BYD – können Sie mit den Lithium-Aktien dabei sein. Bei Standard würden wir übrigens vorerst Gewinne kassieren. Das Listing an der NYSE hat den Kurs nach oben getrieben. Für unsere Abonnenten haben wir einen neuen Favoriten. Mehr dazu im Börsendienst.