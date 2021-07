DGAP-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Sehr gutes Ergebnis zum 1. Halbjahr 2021



14.07.2021 / 09:00

Gräfelfing, 14. Juli 2021. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat im 1. Halbjahr 2021 nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von TEUR 14.451 erzielt (i.Vj. TEUR 13.702). Nach Abzug der aufwandswirksamen Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB in Höhe von TEUR 2.190 (i.Vj. TEUR 1.909) sowie einer Rückstellung für Körperschafts- und Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 4.336 (i.Vj. TEUR 2.453) ergibt sich ein Halbjahresüberschuss in Höhe von TEUR 7.925 gegenüber TEUR 9.340 im 1. Halbjahr 2020.