An den Börsen ist "Big Tech" längst Weltspitze. Apple und Microsoft werden mit sagenhaften zwei Billionen Dollar bewertet. Auf Sicht von drei Jahren hat sich der Kurs von Apple verdoppelt, auf Sicht von zehn Jahren verzehnfacht. Um das Wachstumstempo aufrecht zu erhalten, versucht Apple im Automobilmarkt Fuß zu fassen. Der Übernahmeversuch des Elektrobus-Start-up Canoo 2020 durch den iPhone-Hersteller unterstreicht die Ambitionen. Weitere Versuche gehen auf den Herbst 2015 zurück, wo Tim Cook mit einer kleinen Vorstands-Enturage bei Daimler in Sindelfingen Gespräche aufnahm. Die Bedenken von Daimler zum Juniorpartner degradiert zu werden, führte zu einem Abbruch der Verhandlungen. Der Markteintrittsversuch macht für Apple Sinn, nachdem "Big Tech" in den angestammten Märkten zunehmend kartellrechtlicher Gegenwind ins Gesicht bläßt.

Zum Chart

Nach der Veröffentlichung der exzellenten Zahlen am 29. April 2021 zum Q2 reagierte der Markt nur kurz mit einem Ausreißer um 3 Prozent nach oben. Am 30 April war der Zugewinn wieder verloren und am Markt war wieder Business as usual angesagt. Die Apple-Aktie folgte wieder dem Verlauf des NASDAQ 100 nach unten und bildete an der unteren Begrenzung des aktuell noch intakten Aufwärtstrends einen Boden aus. Ab Anfang Juni hat sich der Aktienkurs innerhalb des Trendkanals wieder von der unteren Begrenzung nach oben wegentwickelt und ist in Richtung obere Begrenzung unterwegs. Aktuell wird das All Time High von Ende Februar 2021 bei 145,09 US-Dollar getestet und der gestrige Tagesgewinn von 0,79 ist ein erster Schritt, dieses auch nachhaltig zu überwinden. Gelingt dessen Überwindung liegt das neue Ziel bei 162,31 US-Dollar.