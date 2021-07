Was die Rekordjagd an den US-Börsen beenden könnte

Der S&P 500 erreicht derzeit ein Rekordhoch nach dem anderen. An 11 der vergangenen 12 Handelstagen wurde ein neuer Rekordkurs markiert (siehe grünes Rechteck im folgenden Chart).

Um 3,4 % ging es in dieser Zeit nach oben. Die Kursgewinne sind damit nicht berauschend – ein Anstieg um 3,4 % gelingt auch gerne mal an nur ein oder zwei Handelstagen. Doch die Kurse steigen damit immer noch deutlich schneller als die Umsätze oder Gewinne der Unternehmen. Seit dem Tief des Corona-Crashs hat sich der Kurs des S&P 500 nun exakt verdoppelt – in nur 328 Handelstagen.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) des S&P 500 liegt dadurch inzwischen bei 3,22. Das ist deutlich höher als vor der Corona- oder auch der Finanzkrise.



(Quelle: multpl.com)

Dabei notieren allerdings aktuell nur etwas mehr als 55 % der im S&P 500 gelisteten Aktien oberhalb ihres 50-Tage-Durchschnitts. Damit wird die aktuelle Rekordjagd nur von relativ wenigen Aktien mitgetragen. Die Marktbreite ist also eher schwach. Und diese Divergenz ist ein weiteres Warnzeichen für die Aktienmärkte.

Mit der Notenbank im Rücken ist alles möglich

Doch wie wir ja inzwischen längst alle wissen, haben Warnzeichen in der aktuellen Übertreibung keinerlei Bedeutung. Denn die Aktienmärkte können angesichts der massiven Liquiditätsflut der Notenbanken ja nur steigen – oder? Die hohe Korrelation zwischen der Notenbankbilanz der Fed (siehe folgende Grafik) und dem KUV des S&P 500 (Grafik oben) lässt jedenfalls erwarten, dass die Aktienkurse weiter steigen, solange die Fed ihre Bilanz ausweitet.

Doch die Frage ist, wie lange die Fed das noch tut. Denn diese Geldpolitik führt nicht nur zu einer hohen Inflation bei den Assetpreisen wie Aktien, sondern auch bei den Verbraucherpreisen.

Inflation erneut deutlich über den Erwartungen

So wurde gestern gemeldet, dass die Teuerung in den USA im Juni bei +0,9 % im Vergleich zum Vormonat lag, nach bereits +0,8 % im Mai. Erwartet worden war dagegen nur ein Anstieg um +0,6 %. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Konsumentenpreise sogar um +5,4 %, nach schon +5,0 % im Mai. Hier wurde im Durchschnitt eine leichte Abschwächung auf +4,9 % erwartet. In der Kernrate, welche die volatilen Preise für Energie ausklammert und von der Notenbank mehr beachtet wird, stiegen die Preise zudem ebenfalls um +0,9 % zum Vormonat, und um +4,5 % (Mai: +3,8 %) zum Vorjahr.