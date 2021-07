Piper Sandler berät PTTGC bezüglich der Übernahme von Allnex von Advent

Die auf Chemikalien und Werkstoffe spezialisierte Investmentbankengruppe Piper Sandler & Co. (The Valence Group) gab heute bekannt, dass sie PTT Global Chemical Public Company Limited („PTTGC“) in Bezug auf die Übernahme der namhaften, global tätigen Spezialchemiefirma Allnex von Advent International für einen Unternehmenswert von 4,0 Milliarden EUR (ca. 4,75 Mrd. USD) berät. Das Geschäft erwirtschaftet einen Ertrag von ca. 2 Mrd. EUR mit einer EBITDA-Marge von 17–19 %, verfügt über ein globales Produktionsnetz von 33 hochmodernen Fertigungsanlagen in 18 Ländern sowie 23 Forschungs- und Technikanlagen und beschäftigt weltweit ca. 4000 Mitarbeiter. Allnex ging ursprünglich aus dem Zusammenschluss von Cytec Coating Resins und Nuplex hervor. Der größte Anteil des Produktionsnetzes befindet sich in Asien und die Unternehmenszentrale in Frankfurt a. M. (Deutschland).

Piper Sandler fungierte als exklusiver Finanzberater von PTTGC bezüglich der Übernahme von Allnex.

PTT Global Chemical Company Limited ist ein globales Chemieunternehmen mit Sitz in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Es umfasst diversifizierte und umfassende petrochemische Geschäftsbereiche, zu denen auch die Herstellung und der Vertrieb von petrochemischen Vor-, Zwischen- und Endprodukten gehören. PTTGC ist an der Stock Exchange of Thailand notiert und erwirtschaftet Erträge von über 10 Mrd. USD. PTT Public Company Limited, das integrierte Energie- und Petrochemieunternehmen des thailändischen Staates, das auf der Liste Fortune Global 500 geführt wird, ist der Hauptaktionär (51 % Anteilsbesitz) und wird die Fremdfinanzierung übernehmen.

Allnex ist der weltweite Marktführer bei industriellen Lackharzen, Vernetzern und Additiven. Das Unternehmen gilt als Pionier in der Spezialchemie und bietet ein umfangreiches Produktsortiment, darunter innovative Flüssigharze und Additive, strahlengehärtete Harze und Pulverlacke für Holz-, Metall-, Kunststoff- und viele andere Oberflächen. Das Geschäft verfügt über starke Positionen im Automobil-, Industrie, Schifffahrts-, Dekorations- und Verpackungsmarkt sowie bei Spezial- und Schutzlackierungen und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern.

Advent International wurde 1984 gegründet, hat in über 375 Unternehmen in 42 Ländern investiert und verwaltete zum 31. März 2021 ein Vermögen in Höhe von 75 Mrd. USD. Mit 14 Niederlassungen in 11 Ländern hat Advent ein weltweit verbundenes Team mit über 240 Investmentfachleuten aus Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien aufgebaut. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Investitionen in fünf Kernbereichen, nämlich Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit sowie Technologie.

ÜBER PIPER SANDLER

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) ist eine führende Investmentbank, die Kunden helfen will, die Macht von Partnerschaften durch „Realize the Power of Partnership“ zu realisieren. Angeboten werden ihre Wertpapiermakler- und Investmentbanking-Dienste in den USA durch Piper Sandler & Co., Mitglied von SIPC und NYSE, in Großbritannien durch Piper Sandler Ltd., zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Financial Conduct Authority, und in Hongkong durch Piper Sandler Hong Kong Ltd., zugelassen und beaufsichtigt von der Securities and Futures Commission. Private-Equity-Strategien und Beratungsdienste zu festverzinslichen Anlagen werden über separat registrierte Beratungsunternehmen angeboten.

