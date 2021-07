---------------------------------------------------------------------------

BCM verzeichnet deutlichen Anstieg des Auftragseingangs um rund +24% in H1 2021



- Umsatzerlöse in Höhe von EUR 22,5 Mio. in H1 2021 wieder annähernd auf Vorjahresniveau



- Auftragsbestand per Ende Juni mit EUR 10,7 Mio. +73% über dem des Vorjahresstichtags



- Umsatzerlöse in Q2 2021 um +10% auf EUR 11,6 Mio. gesteigert

Frankfurt am Main, 14. Juli 2021. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM"), eine langfristig orientierte Technologiegruppe mit Fokus auf Akquisitionen von margen- und wachstumsstarken Technologie Champions im deutschen Mittelstand, veröffentlicht vorläufige Zahlen des ersten Halbjahres 2021.



In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 hat die BCM-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von EUR 22,5 Mio. erzielt. Die Umsatzerlöse liegen damit nahezu wieder auf dem Vorjahresniveau in Höhe von EUR 23,2 Mio (-3%). Der Auftragseingang zog im ersten Halbjahr 2021 signifikant an und stieg um +24% auf EUR 26,7 Mio (H1 2020: EUR 21,6 Mio.). Der Auftragsbestand lag per Ende Juni mit EUR 10,7 Mio. +73% über dem des Vorjahresstichtags (30. Juni 2020: EUR 6,2 Mio.).



Die Auftragslage der Segmente der BCM-Gruppe entwickelte sich im ersten Halbjahr 2021 positiv. Das Segment Environmental Technologies (Palas) erzielte einen starken Anstieg des Auftragseingangs um +39% auf EUR 10,5 Mio. (H1 2020: EUR 7,6 Mio.). Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2021 mit EUR 4,1 Mio. +58% über dem des Vorjahresstichtags (30. Juni 2020: EUR 2,6 Mio.). Die Umsatzerlöse stiegen um +63% auf EUR 9,7 Mio. (H1 2020: EUR 6,0 Mio.). Palas bietet eine der führenden Technologien zur hochpräzisen Messung und Charakterisierung kleinster Partikel in der Luft - wie etwa Feinstaub und Nanopartikel. Das Segment Security Technologies (IHSE) verzeichnete eine dynamische Steigerung des Auftragseingangs um +15% auf EUR 16,1 Mio. (H1 2020: EUR 14,0 Mio). Der Auftragsbestand lag per Ende Juni mit EUR 6,6 Mio. +83% über dem des Vorjahresstichtags (30. Juni 2020: EUR 3,6 Mio.). Der Umsatz blieb mit EUR 12,7 Mio. im ersten Halbjahr 2021 jedoch noch deutlich unter dem des Vergleichszeitraums (H1 2020: EUR 17,2 Mio.). IHSE ist ein weltweiter Technologieführer für KVM-Lösungen (Keyboard, Video, Maus) zur hochsicheren, latenzreduzierten und verlustfreien Übertragung von Daten in "mission critical" Anwendungen wie etwa Kontrollräumen von Polizei sowie Feuerwehr, Flugsicherung und Krankenhäusern.