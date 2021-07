Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund sieben Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 0,29 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf dynaCERT.

Investoren, die für dynaCERT bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. Wer von dynaCERT ohnehin überzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.

