Augsburg (ots) - Die SHC Stolle und Heinz Consultants GmbH & Co. KG mit Sitz in

Augsburg hat am 12.Juli 2021 mit Klaus Schöpflin und Ronny Müller zwei weitere

Geschäftsführer bestellt. Die Erweiterung des Managementteams ist eine

konsequente Folge des starken Wachstums der letzten Jahre und unterstützt die

zukünftige Entwicklung der SHC als Knowhow-, Lösungs- und Service-Partner für

Digital Payment und Digital Health.



Die SHC Stolle und Heinz Consultants GmbH & CO KG als Teil der SHC Group treibt

den weiteren Ausbau der Geschäftsfelder Digital Payment und Digital Health

konsequent voran und bestellt Klaus Schöpflin und Ronny Müller zu

Geschäftsführern. Robert Heinz wird Vorsitzender der neuen Geschäftsführung.





Die Geschäftsbereiche Digital Payment und Digital Health sind in den letztenJahren durch den Aufbau neuer innovativer SaaS-Geschäftsmodelle und Plattformenüberdurchschnittlich gewachsen. Mit dem Kauf der Anselko GmbH im März 2021 wurdeeine Erweiterung der Geschäftsführung beschlossen, um weiterhin agil underfolgreich am Markt tätig zu sein.Ronny Müller, Robert Heinz, Klaus Schöpflin"Mit der erweiterten Geschäftsführung sind wir in der Lage unsereGeschäftsentwicklung schnell und zielgerichtet im Sinne unserer Kundenumzusetzen. Dazu zählen der Ausbau von Beratungs- und Lösungsangeboten imBereich Digital Payment und die Entwicklung innovativer Produkte imGeschäftsfeld Digital Health. Ich freue mich sehr, dass ich für diese Aufgabemeine beiden geschätzten langjährigen Kollegen gewinnen konnte" , sagt RobertHeinz, Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer der SHC.Klaus Schöpflin , Diplom-Kaufmann (Univ.) und seit 2017 bei SHC, bringt mehr als15 Jahre unternehmerische Führungserfahrung in Digital Payment und TechnologieUnternehmen in die neue Geschäftsführung ein, mit den Schwerpunkten Produkt- undInnovationsstrategien, Transformationsprogramme und strategischePartnerschaften."SHC hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Innovations- undUmsetzungskraft bewiesen. Die nachhaltige Entwicklung der SHC in denverschiedenen Geschäftsfeldern ist eine spannende Herausforderung. Ich freuemich sehr auf die Fortsetzung einer erfolgreichen und vertrauensvollenZusammenarbeit mit Robert Heinz und Ronny Müller."Ronny Müller , Diplom-Wirtschaftsinformatiker, zertifizierterProjekt-/IT-Service Manager und seit 2013 bei SHC, verfügt über umfangreicheErfahrung in der Führung von IT- Outsourcing und Beratungsunternehmen mit denSchwerpunkten Betriebs- und Supportmodelle sowie Prozessoptimierung."SHC hat sich in den letzten Jahren eine hervorragende Ausgangsbasis fürweiteres nachhaltiges Wachstum in den Bereichen Digital Payment und DigitalHealth geschaffen. Die Umsetzung dieses Wachstumskurses ist anspruchsvoll undwird uns neue unternehmerische Chancen eröffnen. Im Team mit Robert Heinz undKlaus Schöpflin haben wir über mehrere Jahre erfolgreich gearbeitet und werdendas auch weiterhin tun."