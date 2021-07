Berlin. Deutschland wird durch die seit Jahrzehnten anhaltende Einwanderung aus muslimischen Ländern zunehmend verfassungsfeindlicher und antisemitischer. Diese provokante These vertritt der Politologe Prof. Martin Wagener in einem Gastbeitrag für die Zeitschrift Tichys Einblick. Wagener lehrt Internationale Politik mit Schwerpunkt Sicherheitspolitik an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin. Vor dem Hintergrund judenfeindlicher Demonstrationen

Der Beitrag Wagener: Deutschland wird durch Zuwanderung verfassungsfeindlicher und antisemitischer erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.