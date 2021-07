Fidelity und Mitsui gründen ein Joint Venture zur Beschleunigung der Hyperscale-Strategie in Japan

Colt Data Centre Services (DCS), ein führender Anbieter von globalen Hyperscale-Rechenzentrumslösungen, gab heute bekannt, dass Fidelity eine Joint-Venture-Vereinbarung mit Mitsui & Co und Mitsui & Co Asset Management Holdings geschlossen hat, um hochmoderne Hyperscale-Rechenzentren in Japan bereitzustellen. Das neue Joint Venture wird im Verhältnis 50:50 gehalten und wird die Präsenz von Colt DCS in den Regionen Tokio und Osaka in Japan weiter stärken.

Das Joint Venture zwischen Fidelity und Mitsui wird Colt DCS ermöglichen, seine Hyperscale-Strategie in Japan weiter zu beschleunigen, wo das Unternehmen einen beispiellosen Erfolg verzeichnen konnte. Colt DCS hat bereits 94 % seiner Kapazität vor der Inbetriebnahme des Rechenzentrums Inzai 3 im November letzten Jahres vorverkauft und wurde kürzlich von Frost & Sullivan zum „Japan Data Center Services Company of the Year 2021“ ernannt, einer prestigeträchtigen Auszeichnung, bei der Kriterien wie Kundenerfahrung, operative Exzellenz, technische Fähigkeiten und Innovation bewertet werden. Colt DCS hat bis jetzt 50 MW in Japan bereit gestellt, die sich nach dem Joint Venture auf 140 MW fast verdreifachen werden.