Inflationsindexierte Anleihen (Linker) sollten im weiteren Jahresverlauf weiteres Potenzial gegenüber nominalen Staatsanleihen bieten.

14.07.2021 - Die Inflationserwartungen der Eurozone sind bis Mai 14 Monate lang stark gestiegen. Seitdem bewegen sie sich seitwärts, obwohl die Rohölpreise – ein wesentlicher Treiber der Inflation – gestiegen sind. Die jüngste Entwicklung dürfte jedoch nur eine Verschnaufpause im Aufwärtstrend sein und keine länger andauernde Konsolidierung. Entsprechend sollten inflationsindexierte Anleihen (Linker) im weiteren Jahresverlauf weiteres Potenzial gegenüber nominalen Staatsanleihen bieten.

Nach einer beispiellosen Rallye über insgesamt 14 Monate sind die Inflationserwartungen der Eurozone seit Mitte Mai in eine volatile Seitwärtsphase übergegangen und schwanken seither in einer Bandbreite zwischen 1,4% und 1,6% am Beispiel der 10-jährigen EUR-Inflationsswaps. Der jüngste Durchhänger ist erstaunlich, weil die Rohölpreise – ein wesentlicher Treiber der Inflation – im selben Zeitraum gestiegen sind. Verschiedene Faktoren sprechen dafür, dass es sich hierbei nur um eine Verschnaufpause im Aufwärtstrend handelt und nicht um eine länger andauernde Konsolidierung. Deshalb sollten inflationsindexierte Anleihen (Linker) der Eurozone auch im weiteren Jahresverlauf Potenzial für eine relative Outperformance gegenüber nominalen Staatsanleihen bieten. Auch wenn mit hohen absoluten Erträgen, wie zu Beginn des Jahres, aufgrund steigender Realrenditen nicht zu rechnen ist, werden Linker weniger stark von einem Renditeanstieg betroffen sein als nominale Staatsanleihen. Bei einem Anstieg der mittelfristigen Inflationserwartungen bis Jahresende auf etwa 1,9% liegt beispielsweise das Outperformancepotenzial von europäischen Linkern gegenüber ihren nominalen Pendants bei über 2,0%-Punkten.