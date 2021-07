WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, Mai

2021



+8,4 % zum Vorjahresmonat



+2,4 % zum Vormonat



Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im Mai 2021 um 8,4 %

höher als im Mai 2020. Einen ähnlich starken Anstieg hatte es zuletzt im Juni

2019 gegeben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen

die Preise gegenüber dem Vormonat April 2021 um 2,4 %.





Preise für pflanzliche Erzeugnisse um 15,6 % gestiegen - für Getreide sogar um26,7 %Wie bereits im Vormonat ist der Preisanstieg für pflanzliche Erzeugnisse im Mai2021 vor allem auf die höheren Preise beim Getreide zurückzuführen (+26,7 %gegenüber Mai 2020). Im April 2021 betrug die entsprechende Veränderung +20,4 %.Ein Grund für den Anstieg dürfte das knappe Angebot und die anhaltend hoheNachfrage für Getreide sein.Bei den Erzeugnissen des Gemüse- und Gartenbaus betrug die Preissteigerung imMai 2021 gegenüber dem Mai des Vorjahres 17,8 %. Ausschlaggebend hierfür warenunter anderem erneut die gestiegenen Preise für Pflanzen und Blumen (+17,4 %).Diese Entwicklung ist auf ein knappes Angebot und eine weiterhin hohe Nachfragezurückzuführen. Beim Gemüse (+18,2 %) stiegen insbesondere die Preise fürTomaten (+31,9 %) und für Spargel (+23,6 %) im Vergleich zum Vorjahresmonat.Beim Obst erhöhten sich die Preise um 26,3 %, vor allem wegen des Preisanstiegsbei Erdbeeren mit +53,5 %. Bei Erdbeeren hat das vergleichsweise kalte Wetter zudeutlichen Reifeverzögerungen geführt. Dadurch startete der Saisonanfang zweiWochen später als 2020, was wiederum im Mai 2021 zu einem begrenzten Angebot underhöhten Preisen für Erdbeeren geführt hat.Handelsgewächse, wie Raps und Zuckerrüben, verteuerten sich im Mai 2021gegenüber dem Mai 2020 um 35,7 %. Bereits im April 2021 gab es einen Anstieg um30,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dazu haben vor allem diePreissteigerungen beim Raps mit +45,9 % beigetragen. Hauptgrund hierfür warendie nahezu leergeräumten Rapslager bei Landwirtinnen und Landwirten,Händlerinnen und Händlern und Ölmühlen.Für Speisekartoffeln hingegen sinken die Preise gegenüber dem Vorjahresmonatbereits seit September 2019. Im Mai 2021 lagen sie um 53,2 % und im April 2021um 54,5 % niedriger als im Jahr zuvor. Hierfür dürfte das umfangreiche Angebotaufgrund der höheren Erntemenge gegenüber dem Vorjahr verantwortlich sein.Preise für tierische Erzeugnisse um 3,7 % gestiegen, für Milch um 10,5 %Die Preise für tierische Erzeugnisse stiegen im Mai 2021 im Vergleich zumVorjahresmonat um 3,7 %. Dies ist der erste Preisanstieg seit April 2020. Damitsetzt sich der negative Preistrend der vergangenen Monate nicht fort (-3,0 % imApril 2021 und im März -7,7 % im Vorjahresvergleich). Der Preisanstieg fürtierische Erzeugnisse ist fast ausschließlich auf die steigenden Preise fürMilch zurückzuführen. Im Mai 2021 lag der Milchpreis um 10,5 % über dem Standdes Vorjahres. Im April 2021 hatten sich die Preise im gleichen Zeitraum um +4,0% erhöht, während sie im März 2021 leicht rückläufig waren (-0,1 % gegenüberMärz 2020).Bei Schlachtschweinen setzt sich der Preistrend der vergangenen Monateabgeschwächt fort. Gegenüber dem Mai 2020 waren die Preise im Mai 2021 um -9,3 %niedriger. Im April 2021 hatte der Preisrückgang gegenüber dem Vorjahresmonatnoch 18,8 % betragen, im März 2021 24,9 %. Gedämpft wird der Rückgang vermutlichdurch ein geringeres Angebot und eine steigende Nachfrage durch Öffnungen in derAußengastronomie.Bei Schafen und Ziegen wurden dagegen - wie in den vergangenen Monaten -steigende Preise beobachtet (Mai 2021 gegenüber Mai 2020: +28,4 %, April 2021gegenüber April 2020: +25,0 %). Auch für Rinder erhöhten sich die Preise im Mai2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat (+17,3 %).Methodische Hinweise:Der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte misst die Entwicklungder Verkaufspreise der Landwirtschaft in Deutschland und zeigt damit diePreisentwicklungen auf der ersten Wirtschaftsstufe.Die vollständigen Jahres-, Wirtschaftsjahres- und Monatsergebnisse derErzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte können in der DatenbankGENESIS-Online über die Tabellen 61211-0001 bis 61211-0003 abgerufen werden.