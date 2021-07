---------------------------------------------------------------------------

Sixt Mobility Consulting erweitert "Companion"-App mit elektronischer Führerscheinkontrolle "DriversCheck"



* Schnelle, sichere und effiziente Führerscheinkontrolle per Smartphone

* "Companion"-App bereits mit mehr als 16.000 Nutzern

Pullach, 14. Juli 2021 - Die Sixt Mobility Consulting GmbH (SMC), einer der führenden unabhängigen Flottenmanagementanbieter in Europa und eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der Sixt Leasing SE, hat ihre Smartphone-App "The Companion" mit der führenden elektronischen Führerscheinkontrolle "DriversCheck" ausgestattet. Damit können die Dienstwagenfahrer der Fuhrparkkunden ihren Führerschein nun ganz in Eigenregie und in Echtzeit kontrollieren - jederzeit und überall. Fahrer und Fuhrparkleiter werden automatisch vom "DriversCheck" benachrichtigt, wenn eine Kontrolle ansteht. Und auch alle weiteren Kontrollprozesse werden automatisch und zuverlässig im Hintergrund erfasst. Dadurch entfällt die lästige Terminplanung und aufwendige Dokumentation. Fuhrparkleiter können die Daten über das "DriversCheck"-Portal einsehen und behalten somit alle Kontrollen immer im Auge. Zudem haben sie die Möglichkeit, Berichte zu erstellen. Der "DriversCheck" überzeugt mit einfacher Einrichtung und Bedienung und erfüllt - auch in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz - alle gesetzlichen Anforderungen an die Führerscheinkontrolle.

Michael Poglitsch, Geschäftsführer der Sixt Mobility Consulting GmbH: "Mit der Integration der führenden elektronischen Führerscheinkontrolle ,DriversCheck' erweitern wir unsere leistungsstarke ,Companion'-App um ein weiteres innovatives Feature und treiben die Digitalisierung des Flottenmanagements weiter voran. Zugleich geben wir Dienstwagenfahrern und Fuhrparkleitern eine schnelle, sichere und effiziente Lösung zur Hand, mit der sie kostengünstig und zuverlässig eine der wichtigsten Halterpflichten im Fuhrparkmanagement erfüllen können. Gerade in Zeiten von Corona und Home Office bieten mobile Anwendungen wie der ,Companion' und ,DriversCheck' einen großen Vorteil."