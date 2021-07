FDP-Generalsekretär wirft Union Schlingerkurs bei Steuerplänen vor Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.07.2021, 10:46 | 36 | 0 | 0 14.07.2021, 10:46 | BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat die unklare Haltung der Union in der Frage von Steuerentlastungen kritisiert. Er warnte am Mittwoch davor, die Wähler vor der Bundestagswahl im September zu täuschen. "Wenn eine Partei in ihrem Wahlprogramm etwas verspricht und ihr Spitzenkandidat das Gegenteil ankündigt, ist etwas faul", sagte Wissing der Deutschen Presse-Agentur. Die Union könne nicht für und gleichzeitig gegen Steuererleichterungen sein. Er sei "hoch irritiert über diesen Schlingerkurs". CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hatte am Sonntag im ARD-"Sommerinterview" erklärt, dass er "im Moment" keinen Spielraum für Steuererleichterungen sehe, "dazu haben wir nicht das Geld." Dagegen sagte CSU-Chef Markus Söder: "Steuersenkungen sind das Herzstück unserer Steuerpolitik. Im gemeinsamen Wahlprogramm findet sich das eindeutig wieder", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" (Mittwoch) weiter./cn/DP/ngu







