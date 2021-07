Kann der Platinpreis den Widerstand bei 1.135 USD überwinden und dann auf 1.160 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im täglich erscheinenden BNP-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse setzt sich die Erholung beim Platinpreis (ISIN: XC0009665545) weiter fort. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Seit Mitte Februar korrigiert Platin die große Aufwärtsbewegung des Vorjahres und sackte nach dem Bruch der Unterstützung bei 1.135 USD bis an den Support bei 1.013 USD ab. Dort startete im Juni eine Erholung, die nach einem kurzfristigen Doppeltop bei 1.120 USD und einer Abwärtsbewegung bis an die 1.066 USD-Marke doch wieder aufgefangen wurde. In den letzten Tagen stieg der Wert sogar wieder an die Kurshürde bei 1.135 USD.