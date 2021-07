Finanzielle Schieflage durch Corona - Krankenhäuser geraten bei Zukunftsinvestitionen und Nachhaltigkeit in Rückstand (FOTO)

München (ots) -



- Anteil der defizitären Häuser steigt 2020 auf 49 Prozent (2019: 32%)

- 62 Prozent der Klinikmanager erwarten auch für 2021 ein Minus beim Ergebnis

- Trotz steigender Ausgaben für IT, fehlen vielen Krankenhäusern die Ressourcen

für umfangreiche Digitalisierung



Die ökonomische Situation der Krankenhäuser in Deutschland hat sich im Jahr 2020

erneut verschlechtert. Jedes zweite Haus (49%) musste im vergangenen Jahr ein

Defizit verbuchen. Mit einem Umsatzwachstum für das laufende Geschäftsjahr

rechnen nur 27 Prozent der Klinikchefs. Fast zwei von drei Befragten (62%)

erwarten für 2021 ein Minus beim Ergebnis. Zu diesen Erkenntnissen kommen die

Autoren der "Krankenhausstudie 2021", einer Roland Berger-Umfrage unter den 600

größten deutschen Krankenhäusern.





"Krankenhäuser bekommen die Nachwirkungen von einem Jahr Corona bei Umsatz undErgebnis zu spüren", sagt Peter Magunia, Partner bei Roland Berger. "Auffallendin unserer Befragung ist die pessimistische Erwartung auch der privaten Häuserfür das Ergebnis des aktuellen Geschäftsjahres. Insgesamt zeigt sich derAusblick der Krankenhäuser aller Trägerschaften auf die Entwicklung derwirtschaftlichen Situation in den kommenden Jahren negativer als je zuvor. DieHäuser können daher strategische Themen wie den Ausbau von modernerIT-Infrastruktur, digitalen Services sowie einer nachhaltigen Beschaffung nurzaghaft angehen."Pandemie drückt Umsatzentwicklung und -erwartung, Art der Trägerschaftbeeinflusst JahresergebnisIm Jahr 2019, vor Corona, erwirtschafteten noch zwei Drittel der Kliniken (67%)einen Umsatzanstieg. 2020 gelang dies nur noch 42 Prozent. Für 2021 ist dieStimmung noch pessimistischer, nur noch ein Viertel der Häuser erwartet einUmsatzwachstum (27%). Der Anteil der Krankenhäuser mit positivem Jahresergebnissank stark ab von 48 Prozent im Vorjahr auf 36 Prozent in 2020. Dabei spielt dieTrägerschaft eine wichtige Rolle: 63 Prozent der Häuser inöffentlich-rechtlicher Trägerschaft weisen ein defizitäres Ergebnis aus. Sogarbei den privaten Häusern schreibt nun bereits jedes dritte Haus rote Zahlen(38%). Die große Mehrheit der Häuser (83%) rechnet zudem mit einer deutlichenVerschlechterung der Situation in den kommenden fünf Jahren.Finanzieller Druck bremst Weiterentwicklung der Krankenhäuser in strategischenZukunftsthemenIn der angespannten Situation konzentrieren sich die Häuser darauf, ihreErgebnisse zu verbessern und nehmen hierbei verstärkt strategische Hebel in denFokus. So gewinnt der Ausbau des ambulanten Portfolios in den Augen derStudienteilnehmer deutlich an Bedeutung. Weiterhin setzen jedoch viele Kliniken