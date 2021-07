Accuity-Studie zeigt, dass fehlgeschlagene Zahlungen die Weltwirtschaft im Jahr 2020 118,5 Mrd. US-Dollar kosteten

Die wichtigste n Ergebnisse auf einen Blick:

60 % der Unternehmen gaben an, dass sie aufgrund von fehlgeschlagenen Zahlungen Kunden verloren haben

Weniger als 50 % versuchen aktiv, ihren Zahlungsprozess zu verbessern, obwohl fast alle Befragten ihre Enttäuschung über die Fehlerquote angeben

Mehr als ein Drittel der Zahlungsdatenelemente werden immer noch manuell validiert, und zwei Drittel der Unternehmen bezeichneten die Reduzierung manueller Prozesse als extreme Herausforderung

Laut der neuesten Studie von Accuity, einem Unternehmen von LexisNexis Risk Solutions, haben fehlgeschlagene Zahlungen die Weltwirtschaft im Jahr 2020 schätzungsweise 118,5 Milliarden US-Dollar an Gebühren, Arbeitsaufwand und entgangenem Geschäft gekostet.

Die Gesamtkosten für fehlgeschlagene Zahlungen betrugen regional 41,1 Milliarden US-Dollar in EMEA, 33,7 Milliarden US-Dollar in Amerika und 43,7 Milliarden US-Dollar in Asien-Pazifik (APAC). Der Bericht zeigt, dass die durchschnittlichen Kosten für fehlgeschlagene Zahlungen je nach Art der Organisation weltweit variieren. Banken gaben im Jahr 2020 durchschnittlich rund 360.000 US-Dollar für fehlgeschlagene Zahlungen aus - dies beinhaltet alle Gebühren, Arbeitskosten und Kosten im Zusammenhang mit der Kundenabwanderung - während das durchschnittliche Unternehmen knapp über 200.000 US-Dollar ausgab.

Eine fehlgeschlagene Zahlung ist eine Zahlung, die von einer begünstigten Bank oder einer zwischengeschalteten Bank durch inkorrekte Zahlungsdaten abgelehnt wird. Zahlungen können aus verschiedenen Gründen fehlschlagen, darunter ungenaue oder unvollständige Informationen, Probleme bei der Dateneingabe durch menschliches Versagen oder schlechte Referenzdaten und nicht vertrauenswürdige Validierungstools.

Zu den wichtigsten Themen, die sich aus den Ergebnissen ergaben, gehören:

Kundenerfahrung ist wichtig: 80 % der Unternehmen mit mehr als 20.000 fehlgeschlagenen Zahlungen pro Tag gaben an, dass sie dadurch Kunden verloren haben. Fehlgeschlagene Zahlungen haben die größte Auswirkung auf den Kundenservice: 37 % der Unternehmen berichteten von schwerwiegenden Auswirkungen und fast 50 % von gewissen Auswirkungen.

Es gibt einen Tipping-Point: Obwohl weniger als 50 % der Befragten angaben, dass sie aktiv versuchen, die Anzahl der fehlgeschlagenen Zahlungen zu reduzieren, ergab die Studie, dass eine Quote von 5 % oder mehr fehlgeschlagenen Zahlungen der Tipping-Point ist, der 80 % der Unternehmen zum Handeln zwingt.