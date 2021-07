Seite 2 ► Seite 1 von 4

Frankfurt am Main (ots) - AutomotiveINNOVATIONS Awards 2021: Die Volkswagen AGwar 2020 erneut der innovativste Automobilkonzern der Welt - vor Daimler undTesla / Mercedes-Benz bei den Premiummarken an der Spitze, Tesla im BereichElektromobilität / Die innovativsten Zulieferer sind Bosch in Kooperation mitWeichai, CATL, Edscha, Continental und Leoni / Live-Diskussion mit Statementsder innovationsstärksten Unternehmen zu ihren Transformationsstrategien im"Digital Automotive Talk 2021" mit Moderator Markus Lanz am 15. Juli um 17 UhrEgal ob im Bereich Elektromobilität, beim autonomen Fahren oder der vernetztenMobilität: Innovationen entscheiden maßgeblich über die Zukunftsfähigkeit derAutomobilindustrie - das gilt in der aktuellen Zeit mehr denn je. Bereits seitzehn Jahren analysieren das Center of Automotive Management (CAM) und dieWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland dieInnovationskraft der globalen Automobilbranche. In der aktuellen Auswertung kannVolkswagen den Titel als innovationsstärkster Automobilkonzern verteidigen underhält in vier Kategorien den AutomotiveINNOVATIONS Award 2021. Mit einemIndexwert von 149 befinden sich die Wolfsburger wie im vergangenen Jahr an derSpitze, vor Daimler (133) und - mit einigem Abstand - Tesla (93) sowie BMW (88).Mit SAIC (80) schafft es erstmals ein chinesischer Hersteller unter die Top 5der innovationsstärksten Automobilkonzerne. Der Volkswagen-Konzern konnte imJahr 2020 nicht nur die meisten Innovationen insgesamt vorweisen - 67 an derZahl - sondern verbucht auch die meisten Weltneuheiten (24) auf seinem Konto. Inden wichtigsten Zukunftsfeldern gehört er im letzten Jahr technologisch zu denInnovationsführern.Punkten kann die Volkswagen AG unter anderem im Bereich Elektroantrieb mit demVW Golf e-Hybrid, der die höchste elektrische Reichweite der Plug-In-Hybride imSegment der unteren Mittelklasse aufweist. Im Technologiefeld Autonomes Fahrenüberzeugt der VW-Konzern mit einem innovativen Spur- und Orientierungslicht imAudi e-tron Sportback. Im Bereich "Interface & Interieur" hat VW mit demAugmented Reality Head-Up-Display für den VW ID.3 eine besonderszukunftsweisende Lösung entwickelt."Produkt-Innovationen waren schon immer ein wichtiger Treiber für diePerformance von Automobilherstellern und Zulieferern. Mit Blick auf diefortschreitende Transformation der Branche werden sie jedoch überlebenswichtig.Um global relevant und zukunftsfähig zu bleiben, müssen sichAutomobilunternehmen nachhaltig neu ausrichten. Dabei spielen sowohl die