Berlin (ots) - In Deutschland sind 2020 die CO2-Emissionen der im Europäischen

Emissionshandel erfassten stationären Anlagen im Vergleich zum Vorjahr um 12

Prozent gesunken. Das entspricht einem Rückgang auf 320 Millionen Tonnen

CO2-Äquivalente (CO2-Äq). Der Rückgang der Emissionen geht maßgeblich auf

Minderungen in der Energiewirtschaft zurück. Aufgrund der konjunkturellen Lage

durch die COVID-19-Pandemie sanken aber auch die Emissionen der

energieintensiven Industrie das zweite Mal im Verlauf der dritten

Handelsperiode.



Das geht aus dem neuen Bericht über die Treibhausgasemissionen der

emissionshandelspflichtigen stationären Anlagen und im Luftverkehr für

Deutschland im Jahr 2020 (VET-Bericht) hervor, den die Deutsche

Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt (UBA) jährlich herausbringt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Bundesländer-Vergleich gab es die stärksten Rückgänge in Hamburg mit 39Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern mit 26,6 und in Bremen mit 24,5 Prozentweniger als 2019. Schlusslichter sind Rheinland-Pfalz mit einem Anstieg um 1,9Prozent und Berlin mit 4,0 Prozent mehr Emissionen im Vergleich zum Vorjahr.Langfristiger Rückgang in fast allen BundesländernDer Europäischen Emissionshandel ist in mehrjährigen Handelsperiodenorganisiert. Seit dem Start der aktuellen Handelsperiode, die den Zeitraum 2013bis 2020 umfasst, sanken die Gesamtemissionen der rund 1.820 erfassten deutschenAnlagen um 33 Prozent. Am stärksten war der Rückgang der Emissionen im Saarlandmit 54 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern mit 40,7 Prozent und inNordrhein-Westfalen mit 37,4 Prozent. Das geringste Minus verzeichnetenSchleswig-Holstein mit 6,3 und Rheinland-Pfalz mit 5,9 Prozent. In Hamburgstiegen die CO2-Emissionen der im Europäischen Emissionshandel erfassten Anlagenum 21,7 Prozent.Zielvorgabe für 2030 bereits 2020 erreichtIm starken Rückgang der Emissionen der deutschen Anlagen im EU-ETS spiegelt sichauch die erfolgreiche Reform des europäischen Emissionshandels im Jahr 2018wider. Dadurch stiegen die Preise für CO2-Zertifikate stark an. Die Emissionenaller am EU-ETS teilnehmenden Anlagen (in den 27 EU Mitgliedstaaten undGroßbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen) sanken 2020 in ähnlichem Maßewie in Deutschland: Nach Angaben der Europäischen Kommission gingen dieEmissionen im Jahr 2020 um elf Prozent zurück und beliefen sich auf rund 1,33Milliarden Tonnen CO2-Äq. Gegenüber 2005 sind die ETS-Emissionen europaweit umrund 43 Prozent und damit noch stärker zurückgegangen als in Deutschland mitetwa 38 Prozent. Das Europäische Klimaziel für die vom EU-ETS umfassten Bereiche- minus 21 Prozent im Jahr 2020 gegenüber 2005 - wird damit deutlich