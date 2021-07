Maxeon Solar Technologies erweitert sein Portfolio an AC-Energielösungen und treibt damit seine „Beyond the Panel"-Strategie weiter voran

Das neue Performance 3 AC-Panel wird das bestehende AC-Angebot von Maxeon ergänzen

SINGAPUR, 14. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solar-Innovationen und -Kanälen, hat heute die Erweiterung seiner AC-Energielösungen um die Einführung des neuen Performance 3 AC-Panels bekannt gegeben. Dies ist das zweite Produkt im AC-Portfolio des Unternehmens und folgt auf die Einführung des Premium-AC-Panels Maxeon 5 Ende 2020. AC-Energielösungen kombinieren die branchenführende Solarmodultechnologie von Maxeon mit fortschrittlicher Mikro-Wechselrichtertechnologie und bieten so eine leistungsstarke und vollständig anpassbare Solarlösung, um das Energiegewinnungspotenzial jedes Dachs zu maximieren. Das neue Performance 3 AC-Panel wird von Maxeon Solar Technologies unter der Marke SunPower ab dem dritten Quartal 2021 über autorisierte Installateur-Netzwerke und Distributoren an Privatkunden in internationalen Schlüsselmärkten vertrieben.