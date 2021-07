DGAP-News GBC AG: Save the Date // 11. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz am 07. September 2021 (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.07.2021, 11:56 | 17 | 0 | 0 14.07.2021, 11:56 | GBC AG: Save the Date // 11. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz am 07. September 2021 ^

DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges GBC AG: Save the Date // 11. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz am 07. September 2021

14.07.2021 / 11:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Sehr geehrte Damen und Herren,

am 07. September 2021 findet die 11. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz statt.

Hotel Schweizer Hof Zürich, Bahnhofsplatz 7, CH-8001 Zürich Wir freuen uns, auf 10 vielversprechende Unternehmenspräsentationen der teilnehmenden Aktiengesellschaften aus dem Small- und Mid-Cap Bereich. [1]3U Holding AG 1. [1]GK Software SE 1. https://www.3u.net/ https://www.gk-software.com/de/ [1]Accentro Real Estate AG 1. [1]Marinomed Biotech AG 1. https://investors.accentro.de/ https://www.marinomed.com/de [1]Aves One AG 1. [1]onoff Aktiengesellschaft 1. https://www.avesone.com/de/ https://onoff-group.de/ [1]CENIT AG 1. [1]TTL Beteiligungsund https://www.cenit.com/ Grundbesitz-AG 1. de_DE.html https://www.ttl-ag.de/de/ [1]GESCO AG 1. [1]Vectron Systems AG 1. https://www.gesco.de/home/ https://www.vectron-systems.com/de/ Um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen, wird die ZKK zusätzlich als Onlinekonferenz über Zoom durchgeführt.

Zudem werden wir die 11. ZKK als sog. Covid-Zertifikat Veranstaltung durchführen. Es gilt somit die 3G-Regel - getestet, geimpft, genesen. Das Tragen einer Maske während der Veranstaltung ist freiwillig. Weitere Informationen zum Programm und zum Anmeldeprozess finden Sie auf https://mkk-konferenz.de/zkk/.

- Anmeldeschluss für Einzelgespräche ist der 29. August 2021 - Anmeldeschluss für die Konferenz ist der 02. September 2021 Anmeldungen sind ausschließlich über die Homepage unter https://mkk-konferenz.de/anmeldung/ möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Kristina Heinzelbecker und Marita Conzelmann

Halderstraße 27

86150 Augsburg

+49 821 241133-44 oder -49

konferenz@gbc-ag.de

--------------------------------------------------------------------------- 14.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- 1218820 14.07.2021

°









0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer