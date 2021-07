BERENBERG stuft Kering auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Graham Renwick

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 880

Kursziel alt: 730

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering vor Quartalszahlen von 730 auf 880 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Renwick prognostizierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie starke Zahlen der Luxusgüterhersteller. Vor allem in den USA und China dürfte die Nachfrage nach Luxusmarken groß gewesen sein und in Europa stünden die Zeichen auf Erholung. Kering-Aktien blieben sein Favorit angesichts guter Aussichten für die Marke Gucci im zweiten Halbjahr./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 16:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.