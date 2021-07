Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 2. Ausgabe des immoweltPreiskompass:- Prognose: Preise für Eigentumswohnungen verteuern sich bis Ende 2021 weiter -Anstieg in 13 von 14 untersuchten Städten erwartet- Nach kurzer Atempause: Erneut starke Dynamik in München und Hamburg mit bis zu11 Prozent Zuwachs bis Jahresende- Im 2. Quartal: Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen in Berlin überspringennach einem Plus von 5 Prozent erstmals die 4.000-Euro-Grenze- Weitere Anstiege bereits jetzt in München auf 8.552 Euro (+5 Prozent) undHamburg auf 5.388 Euro (+6 Prozent)Während der andauernden Corona-Pandemie ließ der Anstieg der Mieten in vielenGroßstädten spürbar nach, wie der immowelt Mietkompass (https://www.immowelt-group.com/presse/pressemitteilungenkontakt/immoweltde/2021-1/immowelt-mietkompass-mieten-stabilisieren-sich-muenchen-und-frankfurt-berlin-mit-plus-von-2-prozent/)zeigt. Bei den Kaufpreisen setzt sich die Rallye unterdessen unverändert fort.Laut immowelt Prognose werden die Kaufpreise bis Jahresende weiter steigen. BisEnde 2021 verteuern sich in 13 von 14 untersuchten Städten die Angebotspreisevon Eigentumswohnungen weiter. Das ist ein Ergebnis aus der 2. Ausgabe desimmowelt Preiskompass (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group/Redaktion/Pressemitteilungen/2021/2021_07_14_immowelt_Preiskompass_Q2_2021.pdf) . ImQuartalsbericht werden auf immowelt.de angebotenen Quadratmeterpreise vonBestandswohnungen (80 Quadratmeter, 3 Zimmer, 2. Stock) im 2. Quartal 2021 mitdem Vorquartal verglichen sowie die künftige Preisentwicklung bis Ende desJahres prognostiziert.Prognose: Anstieg von bis zu 11 Prozent bis Ende des JahresObwohl die Bauzinsen aktuell wieder leicht steigen und es die Tendenz zumAusweichen in den Speckgürtel gibt, werden die Kaufpreise auch bis Jahresendeweiter steigen. Der stärkste Anstieg wird für München prognostiziert: Bis zumEnde des Jahres klettern die Kaufpreise um 11 Prozent auf 9.513 Euro. Damitsetzt sich die Entwicklung der ersten 6 Monate in der Isarmetropole fort.Aktuell kostet der Quadratmeter in einer Bestandswohnung 8.552 Euro. Das sind 5Prozent mehr als noch im 1. Quartal, wo Wohnungen für 8.117 Euro proQuadratmeter angeboten wurden. Damit bleibt München die mit großem Abstandteuerste deutsche Großstadt. Nachdem es im vergangenen Jahr aufgrund derabflachenden Preiskurven etwas nach Entspannung aussah, ziehen 2021 die Preisewieder kräftig an.Ein steigendes Niveau lässt sich auch in Hamburg erkennen. In der Elbmetropole