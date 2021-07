Backbase verstärkt Engagement in der DACH-Region

Frankfurt (ots) - Bitkom Studie "Digital Finance 2020" und Bonitätsherabstufung

deutscher Banken zeigen steigendende Bedeutung von digitalen Bankangeboten



Backbase, der Anbieter der Engagement-Banking-Plattform

(https://www.backbase.de) , verstärkt sein Engagement in der DACH-Region.

Backbase bedient den Markt bereits erfolgreich seit Jahren und konnte schon

zahlreiche Kunden in der DACH-Region für sich gewinnen.





Die Ergebnisse aus 2020 der jährlichen Umfrage "Digital Finance" desDigitalverbandes Bitkom bestätigen den klaren Trend hin zum Digital Banking.Mittlerweile nutzen 8 von 10 Bundesbürgern Online-Banking, darunter auch immermehr Senioren. Eine benutzerfreundliche Online-Banking-App ist bereits dasviertwichtigste Auswahlkriterium für ein Girokonto. Gleichzeitig sinkt die Treuezur Bank weiter. Zudem haben 4 von 10 Online-Banking-Nutzern gar keinen Kontaktmehr mit Filialangestellten. Mehr und mehr Finanzinstitute spüren dieseVeränderungen, haben aber noch kein Patentrezept gefunden, darauf zu reagieren."Deutsche Banken haben in Europa mit die höchsten Kosten und die niedrigsteProfitabilität", sagt Jouk Pleiter, CEO von Backbase. "Das spiegelt sich nun inder Herabstufung ihrer Bonität durch S&P wider. Der Veränderungsdruck ist hoch,denn neben jungen Digital-First-Mitbewerbern kann auch Big Tech jederzeit in denMarkt vorstoßen."Backbase hat es sich zur Aufgabe gemacht, Finanzinstituten dabei zu helfen, ihreKunden zu begeistern. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützt Backbase seineKunden dabei, ihre fragmentierte Finanz-IT zu transformieren. Backbase geht mitseinen Lösungen über die Digitalisierung der Banken weit hinaus, da diePlattform den Kunden und dessen Engagement in den Mittelpunkt stellt.Backbase versetzt Finanzinstitute damit in die Lage, sich mit ihren Kunden zuverbinden und ihr Engagement zu fördern, anstatt nur mit ihnen zu interagieren.Das erreichen Finanzinstitute mit der Backbase Engagement-Banking-Plattform, diein allen Geschäftsbereichen von Retail über SME und Corporate bis hin zu WealthManagement, Engagement Banking auf einer einzigen Plattform ermöglicht. Vomdigitalen Vertrieb bis hin zum täglichen digitalen Banking konzentriert sich dasgesamte Design der Plattform auf ein nahtloses und herausragendes Erlebnis fürKunden und Mitarbeiter.Die Einführung der Plattform ermöglicht es Banken, Geschäftskosten zu senken undKunden langfristig zu binden. Das äußert sich in:- bis zu 60% schnellerer Markteinführung- 10x verbesserte KundenbindungDie bloße digitale Interaktion mit Kunden ist einfach, aber sie zu begeistern