Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2021 / Ungeprüfte Umsatz- und Ergebniszahlen:



Zum 30.06.2021 liegen wir im Umsatz mit ungeprüften 2,52 Mio. EUR (Vj. 5,31 Mio. EUR) im geplanten Bereich. Das originäre Basisgeschäft ist dagegen immer noch recht schwach. Dennoch liegen wir mit einem Halbjahresergebnis von ungeprüften rund 51 TEUR (Vj. -108 TEUR) zum Stichtag ebenfalls in unserer Planung.



Zum Stichtag ergibt sich eine Zuschreibung aus den saldierten Auf- und Abwertungen des Handels- und des Anlagebuches von 33 TEUR. (Vj. 195 TEUR Abschreibung aus saldierten Auf-/Abwertungen des Handels-/Anlagebuches).



Die Zuschreibungen im Zuge von BilMoG betrugen 3 TEUR (Vj. 22 TEUR Abschreibungen). Insgesamt ergibt sich ein ungeprüftes Halbjahresergebnis in Höhe von rund 51 TEUR (Vj. -108 TEUR).



Seit Jahren sind die permanenten Kosten zur Abwehr der Angriffe durch die sog. „Reich-Gruppe“ das grundsätzliche Problem. Hier konnten wir in 2021 erfreulicherweise mehrere für uns positive Entscheidungen verbuchen. Diese Entscheidungen sind bislang teilweise jedoch noch nicht endgültig rechtskräftig. Die Rechts- und Beratungskosten beliefen sich im ersten Halbjahr auf rund 110.000 EUR.



Den kompletten Zwischenabschluss zum 30.06.2021 inklusive Zwischenlagebericht finden Sie im Anhang sowie unter https://veh.de/investor-relations/geschaeftsberichte

Anhang: Zwischenabschluss20210630.pdf