Wasserstoff ist wichtiger Bestandteil der Energiewende (FOTO)

München (ots) - TÜV SÜD ist neues Mitglied im Hydrogen Council, einer von

Unternehmensvorständen getragenen, weltweiten Initiative. Der internationale

Prüf- und Zertifizierungsdienstleister bringt seine Kompetenzen und Erfahrungen

in die Entwicklung von sicheren und zuverlässigen Wasserstoff-Technologien ein.



Der Hydrogen Council wurde im Jahr 2017 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos

gegründet, um den Einsatz von Wasserstoff für die Energiewende voranzubringen

und die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Dafür arbeiten der

Hydrogen Council und seine Mitgliedsunternehmen weltweit mit politischen

Entscheidungsträgern, internationalen Behörden und der Öffentlichkeit zusammen.

Zurzeit gehören 124 Unternehmen aus mehr als 20 Ländern dem Hydrogen Council an.

Sie kommen aus unterschiedlichen Branchen und bilden die gesamte

Wasserstoff-Wertschöpfungskette ab.







spielen und entscheidend dafür sein, die ambitionierten Klimaziele in Europa und

auf der ganzen Welt zu erreichen", sagt Reiner Block, CEO der Division Industry

Service von TÜV SÜD. "Mit unserer Mitgliedschaft im Hydrogen Council wollen wir

einen Beitrag dazu leisten, die Entwicklung und den Hochlauf von

Wasserstoff-Technologien sowie die Dekarbonisierung wichtiger Wirtschaftszweige

weiter voranzutreiben."



TÜV SÜD unterstützt die Entwicklung und den Einsatz von sicheren und

zuverlässigen Wasserstoff-Technologien und Wasserstoff-Lösungen weltweit. Die

Leistungen von TÜV SÜD umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von Wasserstoff

- von der Erzeugung über den Transport und die Speicherung bis zur Anwendung in

Sektoren wie Industrie, Mobilität oder Energie. In den letzten Jahrzehnten haben

die TÜV SÜD-Experten weltweit die Entwicklung und Realisierung vieler

innovativer Projekte begleitet.



Zudem ist TÜV SÜD an der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) GmbH und der evety

GmbH beteiligt, die sich auf Beratungsleistungen konzentrieren und Behörden,

Verbände und Unternehmen durch das komplexe Wasserstoff-Ökosystem begleiten.



Umfassende Informationen zu den Leistungen und Lösungen von TÜV SÜD, LBST und

evety in diesem Bereich gibt es unter https://tuvsud.com/wasserstoff ,

https://lbst.de (https://www.lbst.de/) und https://evety.com und weitere

Informationen zum Hydrogen Council unter https://hydrogencouncil.com/en/ .



Pressekontakt:



Dr. Thomas Oberst

TÜV SÜD AG

Unternehmenskommunikation

Westendstr. 199, 80686 München

Tel.+49 (0) 89 / 57 91 -23 72

Fax +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69

E-Mail: mailto:thomas.oberst@tuvsud.com

Internet http://www.tuvsud.com/de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38406/4968165

OTS: TÜV SÜD AG





