München (ots) - Mehrheit der Onlineshops in Deutschland schätzt gewerbliche

Risiken zu gering ein / IT-Sicherheitsmaßnahmen vielerorts noch nicht

ausreichend implementiert / Ein Großteil der Onlineshop-Betreiber fordert

Absicherung von Haftpflicht- und Cyber-Gefahren durch Onlineshop-Versicherung



Die Mehrheit der Onlineshop-Betreiber in Deutschland sieht ein geringes Risiko

von Haftpflicht- und Cyber-Schäden für das eigene Geschäftsmodell - ein

Trugschluss, wie der Vergleich mit den Zahlen aus der Hiscox Schadenstatistik

zeigt. Denn vor allem Haftpflicht-Risiken machen in der Realität einen Großteil

aller Schäden aus. Und auch die Zahl der Cyber-Schäden nimmt immer weiter zu.

Die aktuelle Hiscox E-Commerce-Umfrage unter Onlineshop-Betreibern zeigt zudem,

dass entsprechende Cyber-Sicherheitsmaßnahmen in den Unternehmen mehrheitlich

nicht implementiert wurden. Die repräsentative Umfrage zur Wahrnehmung

gewerblicher Risiken hat das Marktforschungsunternehmen techconsult der

Heise-Gruppe im Juni 2021 im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox

durchgeführt.







auseinander



Zwischen Risikowahrnehmung der Onlineshops und den realen Schadenzahlen gibt es

vor allem bei der Berufshaftpflicht eine deutliche Lücke: So bewerten 71% der

Befragten ein übliches Schadensszenario wie Abmahnung wegen

Urheberrechtsverletzungen maximal als geringes Risiko. Bei Unternehmen mit

weniger als 10 Mitarbeitern liegt dieser Wert sogar bei 78%. Ein Blick in die

Schadenstatistiken von Hiscox zeigt jedoch, dass knapp ein Viertel (24%) des

gesamten Schadenaufwands bei Onlineshop-Versicherungen durch wettbewerbswidriges

Verhalten und Urheberrechtsverletzungen entsteht. Insgesamt sind 60% der

Schadenfälle bei Onlineshops im Bereich der Berufshaftpflicht angesiedelt und

machen rund 50% des Schadenvolumens aus. Besonders betroffen sind kleine

Unternehmen mit einem Umsatz bis zu 150.000 Euro. Trotz der geringen

Risikobewertung erwarten 55% der Befragten die Integration der Berufshaftpflicht

im Rahmen einer Onlineshop-Versicherung.



Ein ähnliches Bild zeigt sich im Bereich Betriebshaftpflicht, in den Gefahren

von Produkthaftungs- oder Schadenersatzforderungen bei Personen- und Sachschäden

fallen. Diese Risiken werden von 47% der Onlineshop-Betreiber als gering und nur

von 22% als hoch eingestuft. Schäden in diesem Bereich stellen aber laut

Schadenstatistiken von Hiscox mit 20% der Schadenfälle und 27% des gesamten

Schadenvolumens das zweitgrößte gewerbliche Risiko für Onlineshops dar. Eine

Absicherung über eine Betriebshaftpflicht als Teil der Onlineshop-Versicherung

fordert hier knapp die Hälfte (49%) der Onlineshop-Betreiber.



