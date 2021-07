BARCLAYS stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Positiv'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Shop Apotheke nach einem Zwischenbericht von 210 auf 200 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analystin Alvira Rao nannte den Bericht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie enttäuschend. Die Knappheit an Arbeitskräften habe die Lieferketten der Online-Apotheke beeinträchtigt. Wann sich dieses Problem auflöst, sei ungewiss. Für die Aktie spreche indes ihre günstige Bewertung./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 13:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.