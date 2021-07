BARCLAYS stuft JPMorgan auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 187 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie der US-Großbank liege über den Erwartungen, schrieb Analyst Jason Goldberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das liege an geringeren Rückstellungen für Kreditausfälle und an höheren Gebühren im Wettpapierhandel./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 04:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 04:13 / GMT





