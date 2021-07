---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Umsetzung der Netzöffnung als Meilenstein der Fiber Champion Strategie

Tele Columbus beginnt Vermarktung mit erstem Wholesale Partner

- Telefónica beginnt Vermarktung im Netz der Tele Columbus Gruppe

- O2 Festnetzprodukte für Mieter, deren Liegenschaft von Tele Columbus versorgt wird



- Mehr Anbieterfreiheit und Angebotsvielfalt für Mieter

Berlin/München 14. Juli 2021. Tele Columbus AG und Telefónica Deutschland / O2 geben die Umsetzung der Ende 2019 geschlossenen Wholesale-Vereinbarung bekannt. Ab 21. Juli 2021 können O2 Festnetzprodukte im Netz von Tele Columbus gebucht werden. Damit öffnet die Tele Columbus AG ihre Breitbandnetze und bietet den angeschlossenen Endkunden die Möglichkeit, aus Produkten unterschiedlicher Anbieter mit Spitzenbandbreiten bis 1.000 Mbit/s auszuwählen.



"Die diskriminierungsfreie Öffnung unserer Netze ist ein wichtiger Bestandteil unserer Fiber Champion Strategie und bedeutet für unsere Partner der Wohnungswirtschaft sowie alle Mieterinnen und Mietern einen echten Mehrwert. Die Wahlmöglichkeit unter verschiedenen Produktanbietern steigert die Attraktivität von Tele Columbus als Versorgungspartner der Wohnungswirtschaft und aktiviert zusätzliche Nachfragepotenziale für unsere Breitbandinfrastruktur", erklärt Dr. Daniel Ritz, Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender der Tele Columbus AG.



Durch die Vermarktung der 2,4 Mio. internetfähigen Haushalte im Netzgebiet von Tele Columbus erreicht O2 mehr als 26 Mio. Haushalte mit Festnetz über Kabelanschlüsse. Beide Seiten versprechen sich neue Vermarktungsimpulse von der Zusammenarbeit. So rechnet Tele Columbus mit einer steigenden Penetration von IP-basierten Diensten in ihrem Netz und Telefónica mit einer Stärkung ihrer Festnetzsparte sowie besserer Kundenbindung durch neue Bundleprodukte.



Über Tele Columbus



Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.