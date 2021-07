Aktienmärkte auf Rekordkurs, hohe Volatilität, schlagzeilenträchtige Entwicklungen bei Einzelwerten und dazu Negativzinsen auf Guthaben – eine perfekte Vorlage für Brokerage- oder Kursmakler-Firmen. Und genau so sahen deren Zahlen bis zum Q1/2021 aus: Rekorde über Rekorde – beim Umsatz, beim Gewinn und bei der Börsenkapitalisierung.

Und so war eine ganze Branche im Höhenrausch.Immer neue rekordverdächtige Ziele, Planungen, wie bei flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111), die sich auf dem Weg in ganz neue Dimensionen sehen mit einem Kundenziel von 7 bis 8 Millionen Kunden in der am 25.052021 kräftig erhöhten Vision 2025. Nicht das es „den Bach heruntergeht, aber die Wachstumsraten, die schon fast „normal“ erschienen, scheinen sich dem Edne zuzuneigen. Vorab haben dieses Quartal zwei „kleinere Vertreter“ Zahlen geliefert.

mwb meldet „sehr gutes“ Halbjahr – aber das zweite Quartal fällt zurück. Ergebnis im Vergleich zum Q1/21 fast gedrittelt

Es heisst heute: „Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat im 1. Halbjahr 2021 nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von TEUR 14.451 erzielt (i.Vj. TEUR 13.702).“ Auf den ersten Blick eine makellose Fortsetzung der hohen Wachstumsraten der letzten Monate. Erstes Aufzucken dann beim Nachsteuergewinn, der hinter 2020 zurückbleibt: „Halbjahresüberschuss in Höhe von TEUR 7.925 gegenüber TEUR 9.340 im 1. Halbjahr 2020.“ Verlustvorträge weg, höhere Rückstellungen, passt noch irgendwie. Aber: Bereits im ersten Quartal erreichte mwb einen Ergebnisbeitrag von TEUR 10.671 (Vorjahresquartal: EUR 6.446). Und im ersten Halbjahr erreicht man 14.451 – ergibt einen kräftigen Rückgang im zweiten Quartal auf „nur noch“ TEUR 3.780. ERNÜCHTERND!

