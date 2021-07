BARCLAYS stuft Nel ASA auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Nel ASA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: NOK

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nel ASA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 norwegischen Kronen belassen. Trotz eines weiter steigenden Ölpreises koppele sich die Energiebranche immer weiter von diesem ab, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie der Investmentbank. Gleichwohl stecke der Übergang von klassischen zu neuen Energieträgern noch immer in den Kinderschuhen. Der norwegische Spezialist für die Herstellung von Wasserstoff aus elektrischer Energie dürfte 2021 und 2022 noch nicht gewinnbringend wirtschaften./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 19:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.