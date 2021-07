- 100 % elektrischer CUPRA Born

MARTORELL, Spanien, 14. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Das Hauptziel des Interior Design Teams beim CUPRA Born, dem neuen 100 % elektrischen Modell der Marke, war es, einen Raum mit der DNA der Marke zu schaffen, der ein Erlebnis für die Sinne ist. Ein Innenraum, der dreidimensional zu spüren und zu erleben ist.

Harmonie auf einen Blick. Um ein lebendiges Interieur zu erreichen, kombinierte das CUPRA Designteam die neueste Technologie mit Raffinesse in der Verwendung von Farben und Texturen. So sind auf den blauen Sitzen 3D-Effekte entstanden, mit Mikroperforationen, die die Kupferfarbe unter der Oberfläche sichtbar machen. Gleichfarbige Ziernähte an den Sitzen und Türen vervollständigen die zahlreichen Details in der Signaturfarbe der Marke.