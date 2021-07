Spectrum Markets, der paneuropäische Handelsplatz für verbriefte Derivate, hat seine neuesten Unternehmenszahlen veröffentlicht. Diese zeigten eine anhaltend positive Dynamik in der Geschäftsentwicklung.

Ein Blick auf die erste Hälfte dieses Jahres zeigt mit einer Zunahme des Handelsvolumens um 146 % im Vergleich zum Vorjahr eine nochmals höhere Steigerung. „Ein starkes und nachhaltiges organisches Wachstum zu erreichen, ist weiterhin eine unserer obersten Prioritäten. Daher ist es großartig zu sehen, wie weit wir seit dem letzten Jahr gekommen sind“, kommentiert Nicky Maan, CEO von Spectrum Markets, die aktuellen Unternehmenszahlen. „Unser paneuropäisches 24/5-Handelsangebot hat sich als enorm populär erwiesen, da die europäische Privatanlegergemeinschaft immer größer und anspruchsvoller wird. Zudem haben wir eine Reihe von spannenden neuen Entwicklungen für die kommenden Monate in Planung.“

Das Handelsvolumen stieg im zweiten Quartal um 86 % im Vergleich zum Vorjahr. Von April bis Juni wurden 182 Millionen verbriefte Derivate gehandelt. Und damit 98 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum, was das anhaltend starke Wachstum des Unternehmens unterstreicht.

Im 2. Quartal 2021 fanden 34,2 % der individuellen Trades außerhalb der traditionellen Handelszeiten statt (d.h. zwischen 17:30 und 9:00 MEZ). 85,1 % dieser Aktivität entfielen auf Indizes, 8,9 % auf Währungspaare und 6 % auf Rohstoffe, wobei die drei meistgehandelten Basiswerte OMX 30 (28 %), DAX 30 (23,6 %) und S&P 500 (11,4 %) waren.

Spectrum Markets ist der Handelsname der Spectrum MTF Operator GmbH. Sie hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main und ist ein paneuropäischer Handelsplatz für verbriefte Derivate, der sich an Finanzinstitutionen und deren Privatanleger richtet.

Die von der BaFin regulierte und MiFID II-konforme Plattform nutzt ein einzigartiges, offenes System, durch das Anleger mit großer Auswahl, Kontrolle und Stabilität handeln können. Durch seine europaweit gültige ISIN, den 24/5 Handel und seine proprietäre Plattform garantiert Spectrum die Mindestliquidität seiner Produkte und ist in der Lage, schnell und sicher eine beträchtliche Anzahl von Orders auszuführen und mehrere Quotes pro Sekunde zu verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter spectrum-markets.com.

