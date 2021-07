Jahrespressegespräch zum Geschäftsjahr 2020 Verband der PSD Banken e.V. (FOTO)

Bonn (ots) -



Jahrespressegespräch zum Geschäftsjahr 2020 Verband der PSD Banken e.V.

Frankfurt a.M. am 14.07.2021, im Hause der Union Investment, Neue Mainzer

Straße 20, 60311 Frankfurt a.M. 10-12.30 Uhr



A. Zentrale Betriebsergebnisse





2020 2019 %VeränderungBaufi-Neugeschäft in Mio. EUR 2.909,1 2.713,5 +7%über Plattformen gesamt(in Mio. EUR) 1.250,40 1.096,58 14%über Plattformen gesamt(in % zum Neugeschäft) 47% 42% 10%Zinsüberschuss in Mio EUR 370,6 369,5 + 0,3%in % zur dBS 1,40 1,48 -0,08%-PktCoronabedingtes Kreditvolumen 0,1 %mit Tilgungsaussetzung in %Betriebsergebnis vor Bewertungin Mio. EUR 127,3 114,1 +11,6%in % zur dBS 0,48 0,46 +0,02 % -Pkt.Bewertungsergebnis Kreditin Mio. EUR -5,8 -0,2 -in % zur dBS -0,02 0,00 -0,02%Pkt.Gesamt-CIR 67,1 69,1 -2,0%-Pkt.B. BilanzPosition 31.12.2020 31.12.2019 Veränderungen in %A) Hypothekendarlehen(in Mio. EUR) 17.831 17.163 + 4%B) Privatkredite(in Mio. EUR) 722 732 - 1%C) Bilanzsumme(in Mio. EUR) 26.988 25.850 + 4%C. KernbotschaftenDas Geschäftsjahr 2020 im Kurzüberblick- Die PSD Bankengruppe blickt trotz Corona-Pandemie auf ein erfolgreichesGeschäftsjahr 2020 zurück. In ihrem Kerngeschäft, den Baufinanzierungen sowieden Ratenkrediten hatte sie nahezu keine Beeinträchtigungen durch Stundungenoder Kreditausfälle zu verzeichnen.So weist der Anteil an Krediten mit Stundungsanfragen mit 0,1 % des gesamtenKreditbestandes unter allen Kreditinstituten deutschlandweit die geringste Quoteauf. Dies lässt Rückschlüsse auf eine nach wie vor erstklassige Bonität desgesamten Kreditportfolios zu. Der Verband der PSD Banken unterstützte seineangeschlossenen 14 Institute zu Jahresbeginn durch die Einberufung eineszentralen Corona-Krisenstabs, welcher täglich über wichtige aufsichtsrechtlicheThemen wie Dividendenpolitik, digitale General-/Vertreterversammlungen sowieüber neue aufsichtsrechtliche Anforderungen informierte.- Das Baufinanzierungsneugeschäft zeigt mit einem Zuwachs von +7 % (= 2,9 Mrd.EUR Neuzusagen/Vj. 2,7 Mrd. EUR) erneut eine erfreuliche Tendenz. Insbesondereüber Kreditplattformen konnten 1,25 Mrd. EUR (+ 14 %) Baufinanzierungskrediteabgesetzt werden. Dies zeigt, dass sich die Bankengruppe in einem hartumkämpften Marktumfeld gut behaupten konnte. Die dank eines hohenDigitalisierungsstandes schlankeren Abwicklungsprozesse bewogen viele Zuträgerdazu, ihre Geschäfte mit den PSD Banken zu fakturieren.- Der Bestand an Privatkrediten erreichte 722 Mio. EUR (= -1 %) . Dieserminimale Rückgang erklärt sich durch die pandemiebedingt rückläufige