Mit sicherer Schul-IT kennt sich Clavister aus / neues Fördermitglied im Netzwerk Digitale Bildung

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Rastatt (ots) - Eine der wichtigsten Fragen bei der Beschaffung und Umsetzungvon IT-Lösungen in Bildungseinrichtungen ist die nach der Sicherheit. DiePandemie hat gezeigt, dass digitale Bildung vom Kann zum Muss geworden ist -aber bitte nicht zulasten der Sicherheit. Mit Fragen zu DSGVO-konformenSicherheitskonzepten für digitale Klassenräume und den Campus 2.0,Videokonferenztools im Kinderzimmer, Firewalls und vielem mehr kennt sich dasneue Fördermitglied des Netzwerks Digitale Bildung, der Cybersecurity-VeteranClavister, sehr gut aus: "Marktwert und Jobchancen künftiger Generationendefinieren sich über Qualität, Integrität und Sicherheit der digitalen Bildung,"erklärt Dr. Kai Koster, Geschäftsführer Clavister GmbH sein Engagement. Passendzum Thema bietet Clavister, in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Digitale Bildung,ein Webinar "Cybersicherheit im Bildungssektor" an. Dieses findet am morgigenDonnerstag den 15. Juli von 16 bis 17 Uhr statt. Alle Details und einAnmeldeformular finden Sie hier:http://www.clavister.com/de/events/webinar-cybersicherheit-im-bildungssektor/"Digitalisierung geht gerade im Bildungsbereich niemals gut, wenn derSicherheitsaspekt vernachlässigt wird", ist sich Steffen Guschmann vom NetzwerkDigitale Bildung sicher. "Umso mehr freuen wir uns Unterstützung von Clavisterzu bekommen, einem echten Experten im Gebiet der Cybersicherheit, die jetztsogar ein Webinar zum Thema anbieten."Wichtig ist das für Beschaffungsverantwortliche, Schulleiter und kommunaleEntscheider. Die Akzeptanz neuer digitaler Wege im Lehrkörper, bei Eltern und inKommunen wird mit erprobten und durchdachten Sicherheitskonzepten erhöht und manspart sich schon im Vorfeld Ärger. Denn im Fall suboptimaler Entscheidungen isteine Schule auch juristisch angreifbar, bei für den Unterricht eingesetzter ITwie Tablets, PCs, Videokonferenz-Tools (Teams, Zoom, etc.), Chatrooms undLernplattformen.Digitalisierung? Aber sicher!Bewährte IT-Sicherheitskomponenten wie Firewalls, Virenscanner undMulti-Faktor-Authentifizierung sind inzwischen verbreitet. Aber es besteht dasRisiko, dass Bilder aus dem Klassenraum via integrierter Kamera erstellt und mitanderen geteilt werden oder sich Hacker Zugriff darauf verschaffen. Hinzu kommtder Aspekt der Vorbildfunktion und nötiger pädagogischer digitaler Aufklärungvon Minderjährigen, die sich im schlimmsten Fall sogar unwissentlich strafbarmachen. Diese Risiken kann man mit Grundwissen in Cybersicherheit und guterPlanung eingrenzen. in vorgenanntem Webinar spielen solche Themen eine Rolle,sowie Fragen zu Schulclouds, Anbietern und verantwortungsvollem Umgang mit