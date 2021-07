Kia Ceed mit geschärftem Design und Technologie-Upgrade (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Grundmodell, Kombivariante und Shooting Brake ProCeed zum Modelljahr 2022

überarbeitet

- Plug-in-Hybrid* und Sportversionen GT* und GT Line mit betont dynamischer

Frontoptik

- Neue Assistenz- und Infotainmentfunktionen vom Autobahnassistenten bis zum

Valet-Modus



Kia hat drei der vier Varianten seines Bestsellers Ceed zum Modelljahr 2022

überarbeitet: Das Grundmodell, der Kombi Ceed Sportswagon und der Shooting Brake

ProCeed präsentieren sich mit dynamischerem Front- und Heckdesign, neuen

Leichtmetallfelgen, aufgefrischter Farbpalette und veredeltem Interieur. Darüber

hinaus wurde das Angebot an Assistenz- und Infotainmentfunktionen deutlich

erweitert. Die überarbeiteten Modellvarianten tragen zudem das neue Kia-Logo,

das die Marke Anfang dieses Jahres eingeführt hat. Sie gehen im August im

europäischen Kia-Werk in Zilina, Slowakei, in Produktion und rollen Anfang des

vierten Quartals zu den Händlern. Nicht überarbeitet wurde der erst im September

2019 eingeführte Crossover XCeed, den künftig aber ebenfalls das neue Kia-Logo

zieren wird.







2007 eingeführte, speziell für europäische Kunden konzipierte Ceed hat

maßgeblich dazu beigetragen, die koreanische Marke in Europa zu etablieren. Auf

die aktuelle dritte Generation der Kompaktwagenfamilie entfallen 28 Prozent des

europäischen Kia-Absatzes. Im deutschen Markt waren es 2020 sogar fast 39

Prozent (24.799 Einheiten). Damit erzielte der Ceed trotz des Pandemie-bedingten

Marktrückgangs im vergangenen Jahr einen neuen Rekordabsatz für ein Kia-Modell

in Deutschland.



Markantes Flügel-Motiv prägt neues Frontdesign



Die neue Frontansicht gibt den überarbeiteten Modellen eine kraftvolle Präsenz

und ein modernes Erscheinungsbild. Beim völlig neuen, schwungvoll geformten

Kühlergrill wurde der bisherige Chromrahmen durch zwei markante Chromelemente

ersetzt: ein breites, flügelförmiges an der Unterseite des Grills, das zusammen

mit dem zweiten an der Oberseite die Konturen der Kia-typischen "Tigernase"

bildet. Die Designer nutzten die Überarbeitung der Front auch dazu, die

verschiedenen Ausführungen und Antriebsvarianten stärker zu differenzieren. Beim

Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid sowie den Sportausführungen GT Line und GT sind

die seitlichen Lufteinlässe zu den Radhäusern (Air Curtains) nun deutlich größer

dimensioniert und dynamischer gestaltet. Zusammen mit dem zentralen unteren

Lufteinlass greifen sie das Flügel-Motiv des Kühlergrills auf und weiten es über

die gesamte Breite der Front aus. Die Plug-in-Variante hat einen geschlossenen

Kühlergrill mit einer charakteristischen Struktur, die durch ihre Zweifarbigkeit Seite 2 ► Seite 1 von 6



