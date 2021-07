BAADER BANK stuft SGL Carbon auf 'Reduce'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Martin Schnee

Analysiertes Unternehmen: SGL Carbon

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 8,27

Kursziel alt: 7,73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für SGL Carbon nach Zahlen von 7,73 auf 8,27 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Reduce" belassen. Die Annahme unveränderter Rohstoffpreise und Transportkosten des Karbonspezialisten sei in einem Umfeld starker Preissteigerungen nur schwer zu glauben, schrieb Analyst Martin Schnee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von diesen Preissteigerungen werde sich das Unternehmen nicht gänzlich abkoppeln können./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 09:03 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.