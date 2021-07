Maxeon Solar Technologies erweitert sein Portfolio an AC-Energielösungen und treibt damit seine "Beyond the Panel"-Strategie weiter voran

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Singapur (ots/PRNewswire) - Das neue Performance 3 AC-Panel wird das bestehendeAC-Angebot von Maxeon ergänzenMaxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbietervon Solar-Innovationen und -Kanälen, hat heute die Erweiterung seinerAC-Energielösungen um die Einführung des neuen Performance 3 AC-Panels bekanntgegeben. Dies ist das zweite Produkt im AC-Portfolio des Unternehmens und folgtauf die Einführung des Premium-AC-Panels Maxeon 5 Ende 2020. AC-Energielösungenkombinieren die branchenführende Solarmodultechnologie von Maxeon mitfortschrittlicher Mikro-Wechselrichtertechnologie und bieten so eineleistungsstarke und vollständig anpassbare Solarlösung, um dasEnergiegewinnungspotenzial jedes Dachs zu maximieren. Das neue Performance 3AC-Panel wird von Maxeon Solar Technologies unter der Marke SunPower ab demdritten Quartal 2021 über autorisierte Installateur-Netzwerke und Distributorenan Privatkunden in internationalen Schlüsselmärkten vertrieben."Die Kunden von heute werden immer anspruchsvoller, sie erwarten höchsteQualität und Sicherheit von ihren Solaranlagen", erklärt Jeff Waters, ChiefExecutive Officer bei Maxeon Solar Technologies. "Dies sind die Hauptgründe fürden Erfolg unseres ersten AC-Panels unter der Maxeon-Produktlinie. Maxeon 5AC-Panels sind derzeit in siebzehn europäischen Ländern und in Australienerhältlich, wo wir eine starke Nachfrage sehen. Die Erweiterung um ein AC-Panelder Performance-Linie wird es uns ermöglichen, verschiedene Marktsegmente miteinem wertorientierten Geschäftsangebot zu bedienen. Mit dem neuen Performance 3AC-Panel setzt Maxeon seine Strategie fort, das Geschäft mit dezentralerStromerzeugung (DG) zu erweitern und 'über das Panel hinaus' zu gehen - indemwir unsere einzigartig geschulten Vertriebspartner und deren Fähigkeit nutzen,um unsere signifikante technologische Wettbewerbsdifferenzierung in überzeugendeKundenvorteile umzusetzen."Das neue Performance 3 AC-Panel bietet den Installateuren den Vorteil einereffizienteren Installation, einer vereinfachten Logistik und Lagerverwaltungsowie eines flexibleren Systemdesigns. Für Hausbesitzer ist diesefortschrittliche Solarlösung ein System, das für die Maximierung der eigenenStromerzeugung ausgelegt ist und eine überragende Zuverlässigkeit unter realenBedingungen bei jeder Witterung und Verschattung bietet. Darüber hinaus lässtsich die Solaranlage dank der AC-Architektur jederzeit erweitern, wenn sich derEnergiebedarf ändert, und auch das Laden von Elektrofahrzeugen, die Speicherungvon Wechselstrom, die Stromversorgung von Haushaltsgeräten usw. sind möglich.