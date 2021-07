Anlegertrends Spannung vor Fed & Quartalszahlen Zur Wochenmitte präsentiert sich der DAX mit leichten Verlusten knapp unter der Rekord-Marke von 15.800 Punkten. Steigende Inflationszahlen aus den USA belasten auch die Indizes in Asien. Umso spannender wird die für 18 Uhr deutscher Zeit angepeilte Anhörung des Fed-Chefs Jerome Powell für Anleger werden. Auch einige Quartalszahlen der US-Großbanken stehen am Nachmittag auf dem Plan. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Volkswagen (WKN: 766403) Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist heute die Aktie des Wolfsburger VW-Konzerns. Die VW-Aktien legen in einem eher schwachen Marktumfeld rund 0,5% zu. Ähnlich wie andere Auto-Aktien notiert VW damit auch auf der Gewinner-Seite im DAX. 2. TUI (WKN: TUAG00) Auch der zweite rege gehandelte Wert kommt aus Niedersachen: Der Hannoveraner TUI-Konzern muss auf Wochensicht rund 11% abgeben und verliert heute über 4,5% an Wert. Steigende Corona-Fallzahlen, Ungewissheit in Bezug auf die Delta-Variante und der überraschende Weggang des TUI-Deutschland-Chefs Marek Andryszak belasten die Aktie. 3. BioNTech (WKN: A2PSR2) Hohe Umsätze auf dem Stuttgarter Börsenparkett verzeichnen unsere Händler auch in den Papieren von BioNTech. Die Aktie notiert zum Mittag nahezu unverändert. Gestern legte der Impfstoff-Verpackungshersteller Gerresheimer gute Zahlen vor. Der MDAX-Konzern, der die Behälter für entsprechende Impfstoff-Dosen herstellt, konnte einen Gewinnsprung vermelden.

Euwax Sentiment Index

Im bisherigen Handelsverlauf bewegt sich der Euwax Sentiment in einer Spanne von 25 bis -40 Punkten. Seit 9 Uhr liegt er dabei weitestgehend im negativen Bereich. Die Anleger sind heute also anscheinend vorsichtig mit weiteren Long-Positionierungen auf den DAX.

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Orsted (WKN MC96XN)

Die Stuttgarter Derivateanleger steigen weiterhin in einen Knock-out-Call auf Orsted, den Weltmarktführer bei der Erzeugung von Offshore-Windenergie, ein. Bis 2023 will Orsted keine Kohle mehr bei der Energieerzeugung verwenden, sondern komplett auf nachhaltige Holzhackschnitzel und Holzpellets zurückgreifen. Die Aktie gibt 2,2% auf 124,30 Euro nach. 2. Call-Optionsschein auf D.R. Horton (WKN MA6FU6)

In einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Hausbauer D.R. Horton steigen die Stuttgarter Anleger aus. D.R. Horton wird am 22. Juli frische Quartalszahlen vorlegen. Im vorangegangenen Quartal konnte D.R. Horton 19.701 Häuser verkaufen. Am Mittag notiert bei 73,05 Euro unverändert. 3. Faktor-Long-Zertifikat auf Daimler (WKN MC46FY)

Ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf Daimler wird an der Euwax sehr häufig gehandelt. Unserem Händler liegen für das Zertitifkat ausschließlich Kauforders vor. Daimler wird bereits am nächsten Mittwoch seine Quartalszahlen präsentieren. Heute geht es für die Daimler-Aktie 1,5% auf 73,97 Euro nach oben.

