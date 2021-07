---------------------------------------------------------------------------

Coreo AG erwirbt Immobilienportfolio mit 1.356 Einheiten - MagForce-Beteiligung Teil des Kaufpreises



Frankfurt am Main - 14. Juli 2021 - Die Coreo AG hat heute im Wege eines Share Deals ein aus 1.341 Wohn- und 15 Gewerbe- und sonstigen Einheiten bestehendes Immobilienportfolio mit einer Mietfläche von ca. 73.900 m² erworben. Im Rahmen der Transaktion übernimmt das Unternehmen 89,9 % der GmbH-Anteile an der bestandshaltenden Gesellschaft. Die Immobilien verteilen sich auf 10 Standorte in den Bundesländern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen.



Der Vorstand der auf Immobiliensondersituationen fokussierten Coreo AG bewertet das Portfolio als undermanaged und geht davon aus, die aktuelle Jahresnettokaltmiete in Höhe von EUR 3,8 Mio. durch gezieltes Asset Management nachhaltig erhöhen zu können. Zu diesem Zweck wird die Coreo AG ab sofort eine aktive Rolle bei der Initiierung und Umsetzung der nötigen Maßnahmen einnehmen.



Die von der Coreo gehaltenen 1,45 Mio. MagForce-Aktien werden auf einer über dem aktuellen Kursniveau liegenden Bewertungsbasis vom Verkäufer als Anzahlung und erste Teilkaufpreisrate übernommen. Über den Gesamtkaufpreis und die Einzelheiten des Kaufvertrags haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Das Closing ist für das kommende Jahr 2022 vorgesehen.

Die Coreo AG hat heute ein aus 1.341 Wohn-, 8 Gewerbe- und 7 sonstigen Einheiten sowie 41 Stellplätzen und Garagen bestehendes Immobilienportfolio mit einer Gesamtmietfläche von ca. 73.900 m² erworben. Im Zuge der als Share Deal strukturierten Transaktion übernimmt das Unternehmen von der Verkäuferin 89,9 % der GmbH-Anteile der bestandshaltenden Immobiliengesellschaft.