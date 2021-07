DGAP-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Immobilien

Coreo AG erwirbt Immobilienportfolio mit 1.356 Einheiten - MagForce-Beteiligung Teil des Kaufpreises



14.07.2021 / 14:00 CET/CEST

Frankfurt am Main - 14. Juli 2021 - Die Coreo AG hat heute im Wege eines Share Deals ein aus 1.341 Wohn- und 15 Gewerbe- und sonstigen Einheiten bestehendes Immobilienportfolio mit einer Mietfläche von ca. 73.900 m² erworben. Im Rahmen der Transaktion übernimmt das Unternehmen 89,9 % der GmbH-Anteile an der bestandshaltenden Gesellschaft. Die Immobilien verteilen sich auf 10 Standorte in den Bundesländern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen.