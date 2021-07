UBS stuft K+S auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Stott

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12,70

Kursziel alt: 9,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 9,80 auf 12,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2021 dürfte für die Chemiebranche trotz der gestiegenen Rohstoffpreise ein starkes Jahr werden, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Investoren hätten dies aber schon vorweg genommen, was sich auch an den dürftigen Kursreaktionen auf Eckdaten von BASF, Covestro oder Wacker gezeigt habe. Der Experte passte seine Kursziele für die Sektorunternehmen an, bei K+S in besonderem Maße wegen höherer Düngemittelpreise./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 19:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 19:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.