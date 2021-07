---------------------------------------------------------------------------

Grünenthal stellt langfristige Finanzierung seiner Wachstumsstrategie sicher

- Grünenthal erweitert seine bestehende Anleihe erfolgreich um 300 Millionen Euro auf insgesamt 950 Millionen Euro.



- Das Unternehmen erhält zusätzliche finanzielle Flexibilität für gezielte Investitionen, um seine Wachstumsstrategie weiter zu verfolgen.

Aachen, Deutschland, 14. Juli 2021 - Grünenthal, ein forschendes Pharmaunternehmen und führend in der Schmerztherapie, gibt bekannt, dass es das Volumen seiner bestehenden Anleihe erfolgreich um 300 Millionen Euro auf insgesamt 950 Millionen Euro erweitert hat. Die Anleiheerweiterung wurde in einer der beiden Tranchen der kürzlich platzierten Anleihe vorgenommen die mit einem Zinssatz von 4,125 Prozent im Jahr 2028 fällig wird. Die neuen Senior Secured Notes wurden zu einem Preis von 102 % des Nennwertes ausgegeben.



Grünenthal hatte seine erste Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 650 Millionen Euro im Mai diesen Jahres in zwei Tranchen platziert: Eine erste Tranche bestehend aus 400 Millionen Euro Notes mit einem Zinssatz von 3,625 Prozent und fällig in 2026 sowie einer zweiten Tranche von 250 Millionen Euro, die nun um 300 Millionen Euro auf insgesamt 550 Millionen Euro erweitert wurde und in 2028 fällig wird.



Der Nettoertrag der Anleiheerweiterung wird dazu genutzt, bestehende Bankkredite abzubezahlen und Grünenthals Fälligkeitsprofil zu optimieren. Rund 95 Prozent der Kreditfazilitäten von Grünenthal werden nun im Jahr 2026 oder später fällig.



Diese Anleiheerweiterung verschafft dem Unternehmen zusätzlichen Spielraum für gezielte Akquisitionen, ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie. "Die starke Nachfrage hat das Vertrauen der Investoren in unsere Strategie untermauert. Mit der zusätzlichen finanziellen Flexibilität können wir weiterhin attraktive Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen und unsere Position als führendes Unternehmen in der Schmerztherapie stärken", sagt Fabian Raschke, CFO Grünenthal.