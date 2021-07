Und es kommt operativ wieder Schwung in die Aktivitäten Plug Powers. Nach dem HYVIA Event, auf dem der ganze Kosmos „rund um die brennstoffzellenbetriebenen Transporter“ vorgestellt wurde, letzte Woche. Mit Ambitionen einer der führenden Produzenten in Europa zu werden – für CO2-freie Transportlösungen. Also als ebenbürtig zu den reinen Elektrolösungen präsentiert – mit Lösungsansätzen für aufkommende Infrastrukturfragen. Aber dazu später mehr. Erstmal die heutige Meldung:

Apex Clean Energy wird 345 MW Windenergiepark – grösster onshore Park nach eigener Aussage – für grüne H2 Produktionsstätte Plug’s errichten

Apex Clean Energy, die bis heute 2,26 GW erneuerbare Energieanlagen verwalten, 6,65 GW finanziert haben und 4,8 GW „ans Netz gebracht haben“, haben mit Plug Power heute ein 345 MW „Wind Power Purchase Agreement“ (PPA) vereinbart zur Belieferung einer Wasserstoffproduktionsstätte. Und so sollen täglich 30 Tonnen Wasserstoff produziert werden – genügend Kraftstoff für über 2.000 Transporter oder 1.000 LKW.

Das PPA folgt der Rahmenvereinbarung vom 24.09.2021

Seinerzeit hatte Plug Power eine Rahmenvereinbarung mit Apex getroffen: „Apex Clean Energy, Entwickler und Betreiber von Photovoltaik- und Windparks, wird mit Plug Power zusammenarbeiten, damit bis 2024 mindestens 50% des von Plug Power genutzten Wasserstoffs „green“ sein werden. So soll die Zahl der von Apex betriebenen Anlagen durch die Kooperation kräftig erhöht werden, um den Bedarf Plug Powers zu erfüllen.“ (nwm, 24.09.2021, „Plug Power: Rockt heute bereits vorher – Linde gewonnen, Apex Kooperation, Brookfield Kooperation, …“)

Und heute folgt daraus das bis jetzt grösste PPA für Apex Clean Energy. Zufrieden erläutert Mark Goodwin, President und CEO von Apex: “Delivering carbon-free solutions at scale is how Apex accelerates the shift to clean energy,” Und weiter: “Innovative solutions and partnerships with pioneers like Plug Power help us expand the impact of our business, taking us into the next frontier of decarbonizing the American economy and amplifying the potential of our industry-leading renewable energy portfolio.”