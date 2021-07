Poda steigt in den Markt für Medizinprodukte ein und ernennt einen Chief Medical Officer

Vancouver, BC, 14. Juli 2021 – PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. („PODA“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC PINK: PODAF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Dr. Jagdeep Gupta, MD („Dr. Gupta“) zum Chief Medical Officer des Unternehmens ernannt hat.

CEO Ryan Selby sagt dazu: „Ich freue mich sehr, dass wir die Genehmigung des Board of Directors für den Einstieg in den Markt für Medizinprodukte und die Schaffung der Position des Chief Medical Officer bei Poda erhalten haben. Zusätzlich zur Bereitstellung von außergewöhnlichen Produkten mit geringerem Risiko, die für aktuelle erwachsene Raucher gedacht sind, ist Poda auch bestrebt, effektive Produkte zur Raucherentwöhnung anzubieten, die erwachsene Raucher bei der Aufgabe des Rauchens unterstützen sollen. Das Poda-Produkt kann eine außergewöhnliche Plattform für die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Raucherentwöhnung bieten. Mit dem Rauchen aufzuhören kann schwierig sein und mit der Ernennung von Dr. Gupta zum Chief Medical Officer wird Poda möglicherweise zugelassene medizinische Produkte und Behandlungsstrategien entwickeln können, die erwachsenen Rauchern die erforderlichen Hilfsmittel an die Hand geben, um das Rauchen erfolgreich aufzugeben. Zudem gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Poda, unser geistiges Eigentum und die damit verbundenen Technologien einzusetzen, um möglicherweise die Verabreichung einer Vielzahl verschiedener therapeutischer Moleküle durch Inhalation zu erleichtern. Dies ist ein spannender nächster Schritt für Poda und ist Ausdruck unseres anhaltenden Engagements, Poda auf wahrhaft globaler Ebene auf ein breites Spektrum von Anwendungen auszuweiten.“

Als Chief Medical Officer wird Dr. Gupta für die Konzeption und die Durchführung klinischer Studien verantwortlich sein, mit denen die Wirksamkeit der Produkte von Poda zur Raucherentwöhnung getestet werden soll. Dr. Gupta wird überdies dazu beitragen, die Entwicklung zusätzlicher Produkte und Behandlungsstrategien für ein breites Spektrum inhalierbarer therapeutischer Moleküle zu koordinieren sowie die Antragsverfahren für die Zertifizierung der Produkte von Poda als zugelassene Medizinprodukte für die Raucherentwöhnung oder die Inhalation therapeutischer Moleküle zu koordinieren und zu beaufsichtigen.