Vicinity Motor Corp. erhält ersten Auftrag in Höhe von $ 1,0 Mio. für den VMC 1200 LKW der Klasse 3

VANCOUVER, BC / 14. Juli 2021 / Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV)(TSXV:VMC)(FSE:6LG) („Vicinity Motor“, „VMC“ oder das „Unternehmen“) (vormals Grande West Transportation Group Inc.), ein führender Anbieter von Elektro-, CNG-, Gas und Clean-Diesel-Fahrzeugen, gab heute bekannt, dass es einen ersten Auftrag von einem privaten Betreiber in British Columbia über 10 VMC 1200 LKWs der Klasse 3 im Wert von über 1,0 Mio. $ erhalten hat.

„Wir freuen uns sehr über unseren ersten Auftrag für unseren kürzlich angekündigten neuen vollelektrischen Vicinity 1200 LKW der Klasse 3, der für den Einsatz in städtischen Umgebungen und auf Baustellen oder im Lieferverkehr konzipiert ist,“ meinte William Trainer, Gründer und CEO von Vicinity Motor Corp. „Da Unternehmen nach Lösungen suchen, um ihre Flotten zu diversifizieren und das Risiko von Energie- und CO2-kosten zu mindern, erwarten wir ein starkes Interesse am VMC 1200 und freuen uns, dass wir unseren ersten Auftrag so schnell erhalten haben.

Wir glauben, dass die Marktbedingungen ideal sind für einen mittelschweren elektrischen LKW mit einer Tragfähigkeit von 6.000 Pfund (ca. 2722 kg), einer erwarteten Reichweite von bis zu 150 Meilen (ca. 240 km) mit einer einzigen Ladung (der Batterie) und einem beliebten Frontlenker-Design – und das alles zu einem attraktiven Preis. Wir erwarten weitere Aufträge, da wir den VMC 1200 weiterhin über unser Händlernetz bei potenziellen Kunden in einem Markt einführen, in dem jährlich über 400.000 Fahrzeuge verkauft werden.“

Die Bestellung von 10 VMC 1200 LKWs der Klasse 3 ist für die Auslieferung im 1. Quartal 2022 vorgesehen.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ: VEV) (TSXV: VMC) (FWB: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Fahrzeuge für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus des Unternehmens, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen und Produktdetails erhalten Sie unter https://vicinitymotorcorp.com.