Griechische nationale Arzneimittelbehörde genehmigt erstes antimikrobielles Schutzmittel für Rückstände auf Oberflächen gegen SARS-CoV-2 (COVID-19 Virus) für bis zu 90 Tage

ViaClean Technologies, LLC, ein Biotech-Unternehmen aus Philadelphia, meldete gemeinsam mit seinem Partner für Vertrieb und Geschäftsentwicklung, Bizos Cavallo Enterprises LLC aus Dallas (Texas), und deren Partner, V-Clean Technologies S.A. aus Athen (Griechenland), dass Griechenland die Verwendung von BIOPROTECT RTU auf porösen und nicht porösen Oberflächen zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 zugelassen hat. Griechenland hat BIOPROTECTTM RTU als Mittel anerkannt, das die Vermehrung schädlicher Bakterien und Viren wie etwa SARS-CoV-2 (COVID-Virus) auf Oberflächen für bis zu 90 Tage hemmt.

Nachdem sie die antimikrobielle Wirksamkeit von BIOPROTECT RTU für Oberflächen bejaht und anerkannt hat, hat die griechische nationale Arzneimittelbehörde (ΕΟΦ) die uneingeschränkte Verwendung von BIOPROTECT RTU für Verbraucher zur Hemmung des Wachstums von SARS-CoV-2 und anderen schädlichen Viren, Bakterien, Schimmel und Mehltau auf behandelten Oberflächen zugelassen. Es wurde nachgewiesen, dass diese innovative Technologie bis zu 90 Tage wirksam ist und sie wurde in verschiedenen öffentlichen und privaten Bereichen Griechenlands wie etwa medizinischen Einrichtungen, Nahverkehr, Bildung, Gewerbeflächen und weiteren eingesetzt.

„ViaClean hat im gesamten vergangenen Jahr Einsatz gezeigt, um die Wiedereröffnung Europas in der Hoffnung zu unterstützen, den Menschen in diesen außergewöhnlichen Zeiten ein Gefühl der Normalität zu vermitteln“, so Greg Tipsord, President und CEO von ViaClean. „Mit Blick auf die Einführung des antimikrobiellen Oberflächenschutzmittels BIOPROTECTTM RTU zur Hemmung des Wachstums von SARS-CoV-2 und anderen schädlichen Viren und Bakterien auf Oberflächen wird Griechenland unserer Ansicht nach von dieser bewährten Technologie profitieren und das Engagement verstärken können, für seine Bürger einen Grad der Normalität wie vor der Pandemie zu erreichen. Mit der Bereitstellung unserer wirksamen antimikrobiellen Schutzlösung für Oberflächen bekräftigen wir unsere Mission, Forschung, Innovation und Engagement auf weltweiter Ebene fortzusetzen.“

„Wir bei V-Clean Technologies S.A. haben unseren Einsatz für Griechenland und die dauerhafte Sicherheit unserer Mitbürger und Besucher durch unserer Engagement noch weiter gefestigt, innovative, patentierte Technologien in unser Land zu bringen, um das Vorkommen von Bakterien, Keimen, Pilzen, Algen und anderen problematischen Mikroorganismen wie SARS CoV-2 zu verringern“, sagte Panos Sofianos, Geschäftsführer von V-Clean. „Wir danken der griechischen Regierung, insbesondere dem Gesundheitsministerium und der nationalen Arzneimittelbehörde (ΕΟΦ), unserem Joint-Venture-Vertriebspartner Bizos Cavallo Enterprises und natürlich ViaClean Technologies für ihre Genauigkeit, Sorgfalt und Unterstützung während dieses Prozesses.“