EU-Kommission will Aus für neue Benzin- und Dieselautos bis 2035 Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.07.2021, 14:52 | 32 | 0 | 0 14.07.2021, 14:52 | BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will, dass ab 2035 in der Europäischen Union nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Das sieht ein am Mittwoch präsentierter Vorschlag vor./mjm/aha/DP/jha



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer