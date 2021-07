RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 28 auf 30 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Seine Prognosen für das organische Umsatzwachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie für 2021 lägen erstmals seit Beginn der Corona-Krise über dem Niveau von 2019, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zudem habe sich die Ertragsdynamik im vergangenen Quartal verbessert. Allerdings sei der Sektor bereits hoch bewertet, so dass er kurzfristig mit einer Seitwärtsentwicklung der Branchenwerte rechne./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 22:33 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 00:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.